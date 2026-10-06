Необычное начало семейной жизни выбрала молодая пара — Кетия Бумбиере-Апсе и Ингус Арнолдс Бумбиерс-Апсе. Вместо традиционных свадебных подарков они попросили гостей помочь животным, оставшимся без дома.

На подаренные гостями деньги молодожены приобрели для кошек Тукумского приюта наполнитель и консервы и лично привезли все необходимое животным.

В приюте признались, что поступок пары их очень тронул.

«Мы были очень растроганы желанием молодой пары и, конечно, очень рады подарку. Спасибо гостям за отзывчивость, а молодоженам желаем счастливой совместной жизни, ведь первое общее семейное решение было принято единогласно — поддержать Тукумский приют для животных», — говорится в сообщении приюта.

Так свадьба стала не только началом новой семьи, но и поводом сделать доброе дело для тех, кто особенно нуждается в заботе.