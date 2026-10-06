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Свадебные подарки превратились в корм для кошек: история молодой пары из Тукумса 0 155

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корм для кошек

Фото: Тукумский приют для животных / facebook

Необычное начало семейной жизни выбрала молодая пара — Кетия Бумбиере-Апсе и Ингус Арнолдс Бумбиерс-Апсе. Вместо традиционных свадебных подарков они попросили гостей помочь животным, оставшимся без дома.

На подаренные гостями деньги молодожены приобрели для кошек Тукумского приюта наполнитель и консервы и лично привезли все необходимое животным.

В приюте признались, что поступок пары их очень тронул.

«Мы были очень растроганы желанием молодой пары и, конечно, очень рады подарку. Спасибо гостям за отзывчивость, а молодоженам желаем счастливой совместной жизни, ведь первое общее семейное решение было принято единогласно — поддержать Тукумский приют для животных», — говорится в сообщении приюта.

Так свадьба стала не только началом новой семьи, но и поводом сделать доброе дело для тех, кто особенно нуждается в заботе.

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#благотворительность #животные #свадьба #традиции #доброта
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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