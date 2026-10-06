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Свободный выгул заканчивается: в Риге ужесточают правила для владельцев собак 0 283

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выгул собаки на поводке
ФОТО: BB.LV/AI

В Риге собаки без поводка впредь смогут находиться только на специализированной площадке для выгула, предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник были одобрены на заседании комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Также принято решение отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку доходы от нее не настолько существенны, чтобы оправдать затраты самоуправления на ее администрирование.

Цель правил - обеспечить порядок и ответственность при содержании домашних животных, предотвратить угрозу для людей и других животных, бродяжничество, а также обеспечить надзор за регистрацией животных.

Самоуправление поясняет, что требование держать собак на поводке в публичных местах необходимо для обеспечения безопасности людей, общественного порядка, чистоты и соблюдения гигиенических требований, так как общественные пространства одновременно используют дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, велосипедисты и другие жители.

Постоянный контроль над собакой снижает риск угрозы людям, дорожно-транспортных происшествий, конфликтов с другими животными и нарушения общественного порядка. При этом, как подчеркивают в самоуправлении, требование не ограничивает возможность использовать публичное пространство вместе с собакой, а устанавливает минимальные меры предосторожности.

С собакой на поводке нельзя будет входить и находиться на детских и спортивных площадках учебных заведений, на официальных городских пляжах во время купального сезона, а также в местах проведения публичных мероприятий, если организатор ввел такой запрет. Ограничения также действуют в других местах, где они предусмотрены нормативными актами. Исключение составляют собаки-ассистенты, собаки-поводыри и собаки-терапевты.

Владелец или держатель животного будет обязан по требованию муниципальной полиции предъявить его для безопасной проверки микрочипа. Если требование не выполняется, полиция сможет привлечь выбранного в рамках публичной закупки поставщика услуг по отлову и фиксации животных.

Отлов бродячих и оказавшихся в беспомощном состоянии домашних животных организует поставщик услуг, с которым департамент жилья и окружающей среды заключил договор.

Владелец животного должен возместить расходы самоуправления на его фиксацию либо отлов, транспортировку, ветеринарную помощь и содержание в приюте в соответствии с установленными договором расценками.

Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований по маркировке и регистрации животных и в случае их невыполнения сможет издать административный акт, обязывающий владельца выполнить установленные обязанности.

Обязательные правила еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

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#животные #регистрация #безопасность #собаки #правила
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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