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Трамп заявил, что подумает о размещении военной базы США в одной из стран Балтии 0 68

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: танк
ФОТО: LETA

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит запрос властей Литвы на размещение американской военной базы в стране.

«Мы определенно рассмотрим это. Я знаю много людей в Литве. Они замечательные люди», — сказал он журналистам на лужайке Белого дома.

В сентябре 2026 года Литва объявила, что новая ротация американских военнослужащих направляется в страну. Точное количество Вильнюс и Вашингтон не раскрыли, но традиционно американский контингент составлял около 1 000 военнослужащих, прежде всего в составе бронетанкового подразделения.

Американцы находятся в Литве в рамках совместной обороны восточного фланга НАТО. НАТО подчёркивает, что войска союзников в странах Балтии интегрированы в общую систему командования и планирования.

Литва фактически становится одним из ключевых военных узлов НАТО на восточном фланге. В стране формируется постоянная немецкая бронетанковая бригада численностью около 5 000 военнослужащих плюс около 1000 американцев плюс многонациональные силы НАТО.

Всё это особенно важно из-за географии Литвы: рядом находятся Беларусь и российская Калининградская область, а через территорию Литвы проходит район Сувалкского коридора, связывающий страны Балтии с остальной частью НАТО.

Литва готова «заплатить» за постоянное размещение войск США, заявил в конце сентября в интервью телеканалу Bloomberg премьер-министр Миндаугас Синкевичюс.

«Мы бы точно согласились, если бы они были готовы. <...> Мы действительно хотим, чтобы американские войска были размещены здесь постоянно. И мы готовы оплатить счет, если потребуется», — сказал Синкевичюс.

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#НАТО #США #Литва #Дональд Трамп #безопасность #геополитика #военная база #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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