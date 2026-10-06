В пятницу, 9 октября, Латвию ожидает первая этой осенью буря. На побережье порывы юго-западного ветра могут достигать 28 метров в секунду, после чего в стране резко похолодает.

В пятницу, 9 октября, в Латвии ожидается первая этой осенью буря, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

По последним прогнозам, ветер начнет заметно усиливаться утром в пятницу и останется сильным в течение всего дня. Порывы юго-западного ветра достигнут 16–21 метра в секунду, а на побережье — до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер постепенно ослабеет.

По оценке синоптиков, нынешняя буря будет значительно слабее, чем разрушительная буря 22–23 августа, ставшая самым мощным летним штормом за всю историю метеонаблюдений в Латвии.

До ухудшения погоды, в среду и четверг, в стране сохранится преимущественно сухая и солнечная погода при слабом или умеренном ветре. В четверг температура воздуха местами повысится до +20 градусов.

В пятницу ожидается резкое похолодание: во многих районах дневная температура опустится ниже +10 градусов, местами пройдут дожди.