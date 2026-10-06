Комитет Рижской думы поддержал новые правила содержания домашних животных, которые предусматривают, что собаки смогут находиться без поводка только на специализированных площадках для выгула. Одновременно предлагается отменить муниципальную пошлину за содержание домашних животных.

В Риге могут существенно измениться правила выгула собак. Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы во вторник поддержал новые обязательные правила самоуправления, согласно которым отпускать собаку с поводка будет разрешено только на специально оборудованных площадках.

В самоуправлении поясняют, что новые требования направлены на повышение безопасности в общественных местах, предотвращение конфликтов между людьми и животными, а также на обеспечение более эффективного контроля за регистрацией домашних питомцев.

Если правила вступят в силу, во всех остальных общественных местах собака должна будет находиться на поводке. В думе отмечают, что это позволит снизить риск нападений, дорожно-транспортных происшествий, конфликтов между животными и других инцидентов.

Фактически свободный выгул собак останется возможен только в специально оборудованных местах. Для большинства владельцев это означает, что привычные прогулки без поводка в парках, скверах или других общественных пространствах окажутся под запретом.

Отдельные ограничения сохранятся и для собак на поводке. Их нельзя будет приводить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи в купальный сезон, а также на массовые мероприятия, если организатор запретил посещение с животными. Исключения предусмотрены для собак-поводырей, собак-помощников и собак-терапевтов.

Еще одно изменение касается контроля за регистрацией животных. По требованию сотрудника муниципальной полиции владелец должен будет надежно зафиксировать питомца, чтобы можно было считать микрочип и проверить регистрационные данные. Если владелец откажется выполнить это требование, полиция сможет привлечь специализированную службу по отлову животных.

Кроме того, владельцам придется компенсировать расходы самоуправления, если животное будет отловлено. Это касается затрат на фиксацию, транспортировку, ветеринарную помощь и содержание в приюте.

Одновременно с ужесточением правил самоуправление предлагает отменить муниципальную пошлину за содержание домашних животных. В думе объясняют это тем, что поступления от нее слишком малы и не оправдывают расходы на администрирование.

Муниципальная полиция также получит дополнительные полномочия по контролю за маркировкой и регистрацией домашних животных. В случае выявления нарушений владельцам смогут выдавать обязательные для исполнения предписания.

Пока новые правила не вступили в силу. Для этого их еще должно утвердить заседание Рижской думы.