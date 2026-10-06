Государственное агентство занятости проведет в Риге ярмарку вакансий, где более 60 работодателей предложат свыше 1300 рабочих мест. Посетители смогут пройти первые собеседования и получить консультации по вопросам трудоустройства.

Во вторник в Риге состоится ярмарка вакансий Государственного агентства занятости (ГАЗ), на которой более 60 работодателей предложат в общей сложности свыше 1300 свободных рабочих мест.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 в конференц-центре и центре мероприятий Fantadroms на улице Густава Земгала, 74A. Вход для посетителей свободный.

Соискатели смогут лично встретиться с работодателями из разных отраслей, узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам и пройти первые собеседования. В ГАЗ рекомендуют взять с собой резюме, чтобы сделать общение с потенциальными работодателями более эффективным.

В рамках ярмарки также состоятся презентации компаний, на которых представители работодателей расскажут о своей деятельности, корпоративной культуре и возможностях карьерного роста.

Сотрудников будут искать различные компании, в том числе Рижский аэропорт и Vivi. В числе участников также крупнейшие медицинские учреждения страны, включая Детскую клиническую университетскую больницу, Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня, Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Рижскую 1-ю больницу, Рижский центр здоровья и Службу неотложной медицинской помощи.

Кроме того, вакансии представят Управление мест заключения, Центр рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил, Государственная пожарно-спасательная служба и другие государственные учреждения.

На ярмарке будет работать информационный стенд ГАЗ, где посетители смогут получить консультации по вопросам поиска работы, планирования карьеры, обучения и повышения квалификации. Для людей с нарушениями слуха будет доступна услуга сопровождения переводчика жестового языка.

Ярмарку организует Государственное агентство занятости совместно с работодателями в рамках проекта Европейского социального фонда Plus по укреплению потенциала агентства.