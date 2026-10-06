На этой неделе вооруженные и агрессивно настроенные люди в масках со стороны Беларуси пытались переправить через границу в Латвию группу нелегальных мигрантов, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

По данным НВС, группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством сопровождавших их людей в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Латвийские военнослужащие пресекли попытку перехода границы.

В НВС подчеркивают, что, в отличие от многих предыдущих подобных случаев, на этот раз провокация носила особенно демонстративный и агрессивный характер.

Сопровождавшие мигрантов люди были вооружены, угрожали военнослужащим НВС, а также активно подталкивали и гнали группу мигрантов в сторону территории Латвии.

Через несколько часов после этого инцидента люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный шкаф и похитили камеры, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава.

До прибытия подразделения латвийских пограничников нарушители успели вернуться на территорию Беларуси.

«Беларуси следовало бы понимать, что подобные случаи могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси», — заявил министр.