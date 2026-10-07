На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных комиссией по голосованию по почте, 118 были признаны недействительными, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Заявки на голосование по почте подали и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших в качестве адресата комиссию по голосованию по почте. 98 из них позже проголосовали очно, поэтому их голоса, отправленные по почте, были аннулированы.

ЦИК отмечает, что среди недействительных был 91 голос, отправленный по почте из Латвии, однако пока не проанализированы данные, проголосовала ли какая-то часть этих отправителей очно.

Полученные по почте голоса были признаны недействительными по разным причинам, например, невозможно было идентифицировать избирателя, не было приложено подтверждение о личном голосовании, избирательный бюллетень не был вложен в конверт для голосования.

Согласно предварительным данным, в выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,79% имеющих право голоса.