Латвийские пенсионеры в наше время не сидят на лавочках: они активно работают, осваивают искусственный интеллект, поступают в вузы и переходят на правильное питание. Об этом свидетельствует обзор ЦСУ «Пенсионеры в Латвии».

Очевидно, что для многих сеньоров необходимость поддерживать себя в форме, чтобы работать, дала и положительный результат.

Как указывает ЦСУ, несмотря на возрастные болезни, субъективная оценка собственного здоровья у латвийских пенсионеров за 10 лет заметно улучшилась.

Доля тех, кто считает свое здоровье «хорошим» или «отличным», выросла с 8,4% в 2015 году до 14,3% в 2025-м. Свое здоровье оценили как умеренное 51,9% опрошенных, а плохим его назвали 33,8% (что на 9,3% меньше, чем десятилетием ранее).

Естественно, с возрастом хронические болезни начинают мешать в быту. В 2025 году 67,3% респондентов признались, что проблемы со здоровьем в течение последних шести месяцев так или иначе ограничивали их повседневную активность (24,7% заявили о сильных ограничениях). Тем не менее 10 лет назад от бытовых ограничений страдали 74,2% пожилых людей.

Многое меняет и образ жизни. В наше время почти каждый пятый пенсионер (18,7%) занимается физкультурой каждый день, 12,9% делают это от одного до трех раз в неделю, а 8,0% тренируются четыре-шесть раз в неделю. Доля совсем «неспортивных» пенсионеров упала с 57,6% в 2022 году до 52,5% в 2025-м.

Кроме того, пожилые люди стали более рационально подходить к питанию. Свежие фрукты ежедневно едят 38,5% сеньоров (против 31,7% в 2022 году), а овощи и салаты — 46,0% (против 38,1%).

И еще: 50,6% участников опроса старше 65 лет заявили, что полностью отказались от употребления алкоголя.

Учиться всегда пригодится

В 2025 году в профессиональных учебных заведениях Латвии учился 21 пенсионер (12 женщин и 9 мужчин). Самому старшему студенту исполнилось 75 лет!

Пожилые студенты осваивали производство, строительство, сестринское дело и гостиничный сервис. За год в профшколы поступили 18 пенсионеров, а дипломы и квалификацию успешно получили 10 человек.

В вузах страны ситуация еще масштабнее: там в 2025 году числилось 50 студентов категории «65+» (из них 34 женщины).

За год в университеты поступили 17 пожилых первокурсников, а 12 человек получили дипломы о высшем образовании.

Интернета уже не боятся

Большинство латвийских бабушек и дедушек сейчас пользуются интернет-банками (62,7%), совершают видео- и аудиозвонки (60,0%), переписываются в мессенджерах (58,7%) и проверяют свою электронную почту (58,2%). Кроме того, 72,5% из них активно применяют средства электронной идентификации (Smart-ID и eParaksts).

Не чужды пожилым и новые тренды: 5,7% сеньоров — пользователей сети успели опробовать ИИ (нейросети), в основном для личных нужд (для сравнения: в среднем по Латвии ИИ используют 31,5% жителей).

Тем не менее пожилые латвийцы по привычке склонны доверять написанному и напечатанному, утверждает ЦСУ. Кстати, подписаться на самое интересное (на наш взгляд) печатное издание Латвии можно ЗДЕСЬ