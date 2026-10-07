В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026–2027 годов. При этом часть вакцин, предназначенных для оплачиваемой государством вакцинации, пока только ожидается, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В этом году производство вакцин против гриппа в Европе задержалось, поэтому поставки в Латвию проходят поэтапно и несколько позже обычного. В Национальной службе здравоохранения (НСЗ) ранее объясняли задержку тем, что информация о серотипах вируса гриппа, которые должны быть включены в вакцины, поступила позднее.

Для оплачиваемой государством вакцинации предусмотрены три препарата для разных групп населения. Интраназальная вакцина Fluenz, предназначенная для детей от двух до 17 лет из определенных групп риска, уже поступила в Латвию.

На этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину Efluelda. Она предназначена для людей в возрасте от 60 лет, а также пациентов с умеренной или тяжелой иммуносупрессией.

А вот вакцину Vaxigrip, предназначенную для других групп, имеющих право на оплаченную государством прививку, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Пациентам из групп риска рекомендуют уточнять возможность вакцинации у своего семейного врача.

Пока заболеваемость гриппом остается сравнительно низкой. С 28 сентября по 4 октября клинически грипп был диагностирован у трех пациентов — 3,9 случая на 100 000 жителей. Год назад на аналогичном этапе сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 000.

При этом первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в нынешнем сезоне были выявлены еще до начала официального мониторинга и были связаны с поездками за пределы Латвии. В сентябре лабораторно подтвердили три случая, а в Латвийском центре инфектологии уже лечили пациента с осложнениями после гриппа.

За минувшую неделю ни в одном из 166 исследованных образцов вирус гриппа лабораторно не обнаружили. В одном образце выявили респираторно-синцитиальный вирус (RSV), а доля положительных тестов на Covid-19 составила 1,2%.

Инфектологи предупреждают, что циркуляция гриппа в этом году началась довольно рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного.

На сезон 2026–2027 годов государство планирует приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа — на 6,6% больше, чем первоначально закупалось в прошлом сезоне. На вакцинацию предусмотрено около 2,48 млн евро.

Бесплатная вакцинация положена, в частности, детям от шести до 23 месяцев, беременным, людям от 60 лет, пациентам с рядом хронических заболеваний и иммунодефицитом, медицинским работникам, отдельным сотрудникам социальной сферы и клиентам центров длительного социального ухода.