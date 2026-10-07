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«Это нельзя забыть!» Акция у памятника Свободы 0 206

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акция памяти у памятника Свободы

Акция памяти у памятника Свободы

Сегодня пройдет акция памяти жертв масштабной террористической атаки на Израиль, которая случилась ровно 3 года назад.

Ровно 3 года назад террористы напали на мирных граждан Израиля и других стран - мир стал свидетелем чудовищных зверств, от которых кровь стынет в жилых. Сегодня, в третью годовщину террористической атаки, у памятника Свободы в Риге в 18.00 пройдет акция памяти жертв этого террористического нападения.

"7 октября 2023 года боевики ХАМАС и других террористических группировок напали на юг Израиля, убив более 1200 человек — еврейских, арабских и бедуинских граждан Израиля, а также граждан других стран. Еще 251 человека похитили и увезли в Газу. Среди погибших и похищенных были младенцы, дети и пожилые люди. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста.

Три года спустя мы соберемся в центре Риги, чтобы вспомнить погибших и тех, кто был похищен. Зажжем свечи памяти и объединимся в молитве.

Такие события нельзя оставлять только в памяти тех, кого они коснулись лично: помнить о них — ответственность всего общества", - говорится в заявлении Jewnited и Еврейской общины Латвии, которые являются организаторами акции памяти.

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#память #Хамас
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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