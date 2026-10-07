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Когда выпадет первый снег? Синоптики рассказали, чего ждать жителям Латвии в октябре 0 1275

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек под снегом
ФОТО: LETA

В ближайшие дни первого снега в Латвии не ожидается. По прогнозам синоптиков, середина октября пройдет с плюсовой температурой, дождями и сильным ветром, а воздух останется теплее климатической нормы.

Несмотря на то что в предыдущие годы первые снежинки в Латвии нередко появлялись уже в начале или середине октября, в ближайшие дни зимних осадков синоптики не прогнозируют.

По данным метеорологов, погода останется по-осеннему мягкой. После солнечного и сравнительно теплого четверга в страну придет циклон, который принесет дожди, усиление ветра и небольшое похолодание.

В пятницу временами ожидаются осадки, а юго-западный и западный ветер заметно усилится. На побережье порывы могут достигать 28 метров в секунду, поэтому жителям рекомендуется учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании поездок и работ на открытом воздухе.

К ночи на субботу ветер начнет стихать. В течение выходных временами будет идти дождь, температура ночью составит от +4 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +9...+15 градусов.

Такая же погода, по предварительным прогнозам, сохранится и на следующей неделе — ожидаются периодические дожди и температура, характерная скорее для мягкой осени, чем для приближающейся зимы.

За последние годы первый снег в Латвии чаще всего выпадал именно в октябре, прежде всего в Видземе и Латгале. Например, в прошлом году первые снежинки были зафиксированы 12 октября в Балвском крае, а в 2023 году снег шел уже 8 октября во многих районах страны. Однако бывают годы, когда первые зимние осадки приходят лишь в ноябре.

Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на два градуса выше климатической нормы.

Предварительные сезонные прогнозы также указывают, что ноябрь может оказаться близким к обычным значениям температуры, декабрь — более теплым и дождливым, а январь и февраль, наоборот, ожидаются более холодными и снежными.

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#климат #погода #Латвия #снег #прогноз #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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