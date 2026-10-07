«Однако ясно, что ситуация трудная и государству предстоит затянуть пояса в самых разных областях. К тому же речь не об одном годе, а о длительном периоде, ибо за один год исправить то, что было наделано в прежние годы, когда «денег было так много, как никогда», нельзя».

«К тому же, — отмечает обозреватель Олафс Звейниекс, — есть также дополнительная проблема: в связи с внешними угрозами и необходимостью быстро повышать оборонные расходы всем государствам ЕС до 2028 года включительно разрешено не соблюдать один из основных документов ЕС — Маастрихтский договор, устанавливающий потолок бюджетного дефицита в 3%. Однако уже при составлении бюджета на 2029 год всем государствам нужно быть способными вернуться к бюджетному дефициту не более 3%. Уже сейчас подсчитано, что это требование означает, что Латвии где-то надо найти 936 миллионов евро, чтобы покрыть те или иные уже утверждённые или планируемые расходы...»

«Во многих областях нас в ближайшие годы, вероятнее всего, ждут повышение цен на билеты, увеличение платы за учёбу, сокращение оплачиваемого государством объёма медицинских услуг», — резюмирует комментатор.

«В вопросе НДС на продукты питания ещё на что-то можно надеяться, ибо это сравнительно дешёвая политика — она стоит только «надцать» миллионов евро в год, а вот в случае с топливным акцизом надежд никаких нет — избиратели смогут порадоваться лишь в течение трёх месяцев, до начала 2027 года».