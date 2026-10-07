Три последних месяца — с 1 июля — покупатели Латвии прожили в условиях действия поправок к Закону о налоге на добавленную стоимость, предусматривающих пониженные ставки на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца.

Нормативный акт стал частью Меморандума о торговле продовольственными товарами. Его действие должно продлиться до 30 июня 2027 года.

На минувшей неделе Минэкономики подвело квартальные итоги инициированного мероприятия. Выяснилось много интересного…

Где теряется льгота?

Простой арифметический расчет показывает, что при уменьшении НДС с 21 до 12 процентов розничная цена должна сократиться на 7,44%. Но это не так.

На самом деле отраслевые эксперты теоретическим путем пришли к тому же выводу, который ваш автор сделал, сопоставляя ценники на полках: по отдельным позициям они уже потихоньку подтянулись к уровню июня, а кое-где даже превысили его: «Влияние фактического снижения ставки НДС на потребителей зависит от того, в какой мере это снижение переносится на розничные цены».

Совет по конкуренции, со своей стороны, до 30 ноября изучает электронные транзакции таких ритейлеров, как Maxima, Rimi и Lidl.

Каждой розничной сети предложено представлять 10 наиболее покупаемых товарных позиций местного и импортного происхождения по всем группам, в отношении которых применяется налоговая льгота.

Копеечка рубль бережет

Но есть и обратный процесс. Не будем показывать пальцами. Эмпирический подход простого покупателя, которым пользуется ваш автор, показывает: некоторые сети потихонечку пытаются действовать по тактике салями — повысят цену на цент, на пару центов… И замирают, смотрят: что будет?

А ничего — и пипл схавает, и надзорные инстанции не заметят. Значит, можно продолжать в том же духе, а копеечка рубль бережет.

Совет по конкуренции тоже констатирует подобные случаи, но рассматривает их как исключение и списывает на округление цены в соответствии с Бухгалтерским законом и Законом об НДС.

Центр защиты прав потребителей, со своей стороны, осуществил уже 74 проверки, разработал «калькулятор сравнения цен», создал канал обратной связи с покупателями.

Повышенные капиталистические обязательства

Официальная статистика утверждает, что льгота по НДС в течение квартала «переносится на конечные цены для потребителей в полном объеме во всех четырех товарных группах, к тому же превышая теоретически рассчитанный размер полного переноса — 7,4%».

При сравнении базовых цен на товары по состоянию на 1 июня и 1 сентября 2026 года фактическое среднее снижение цен составило: на хлеб — 9,01%, на мясо птицы — 8,89%, на молоко — 10,8%, при этом цены на яйца снизились сильнее всего — на 12,03%.

«В то же время следует отметить, что на конечную стоимость товара также влияют закупочная цена, логистика, акции, сезонность и другие факторы ценообразования; в связи с этим в отдельных случаях изменения цен могут варьироваться».

Вместе с этим документ Минэкономики как бы выносит за скобки простое отсутствие в торговле некоторых позиций. Можно предположить, что отсутствие временное, но уж слишком синхронно оно наблюдается у разных участников рынка. Скажем, в течение нескольких дней просто бесполезно было искать в холодильниках супермаркетов упаковки с печенью бройлеров. Видимо, определение стоимости этого товара, тоже льготного, как-то застопорилось?

Сколько сэкономили

В целом по стране, как уверяют государственные органы, «потребители за то же количество товаров заплатили меньше». Это позволит домохозяйствам освободить часть средств для приобретения прочих продовольственных и промышленных товаров, а также услуг. В денежном выражении эффект может составить от 15 до 31,4 миллиона евро. Учитывая численность населения ЛР, получается экономия примерно по 10–20 евро на человека.

Между тем крупнейшая экономика Евросоюза — Германия — применяет НДС в размере 7% на большинство продовольственных товаров. Ставкой в 19% облагаются алкоголь, безалкогольные напитки, газированная вода, соки, кофе и чай в готовом виде, растворимый кофе, а также веганские заменители молока и мяса.

В Испании действует сверхпониженная ставка — 0–4% на хлеб, молоко, яйца, овощи и фрукты. Во Франции НДС в размере 2,1% применяется к живому скоту и птице, а 5,5% — к свежему, охлажденному и замороженному мясу всех видов, включая субпродукты.

В любом случае латвийские усилия по снижению цен на продукты явно станут для домохозяйств, что называется, припарками — на фоне предстоящего отопительного сезона…