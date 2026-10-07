Несколько лет назад в Латвии быстро развивалась концепция магазинов, продающих товары без упаковки, но сейчас картина совсем иная. Количество таких заведений сократилось почти в четыре раза, https://rus.lsm.lv/statja/novosti/samoupravlenija/07.10.2026-v-latvii-umensaetsya-cislo-bezupakovocnyx-magazinov.a666470/ LSM+.

Одни объясняют это более высокими ценами на продукты, другие — привычками покупателей. Один из магазинов, нашедших способ продолжать существование, находится в Кулдиге.

Пять лет назад Анита Крейцберга-Зушмане переняла находящийся в Кулдиге магазинчик товаров без упаковки. Сейчас заведения новый праздник: магазин переехал в новые помещения. Правда, признает она, эта ниша — узкая, и удержаться на плаву, оставаясь только в этой сфере, к тому же в маленьком городе, сложно. Поэтому постепенно развивались дополнительные направления деятельности с биопродуктами.

«С товарами без упаковки дела идут очень по-разному. Потому что на самом деле, что я поняла: людям очень нравится упаковка, они покупают упаковку», — оценила хозяйка магазина «Kuule» Крейцберга-Зушмане.

Первый магазин товаров без упаковки в Латвии был открыт в 2018 году в Риге. Затем их количество начало стремительно расти, был момент, когда их было около 13, но теперь осталось лишь несколько, порядка трех. Один из тех, что закрыл свои двери, работал в Цесисе. Его хозяйка Агнесе Гайделионе продолжает работать под тем же брендом, но теперь с различными мастер-классами, обучающими семинарами и другими мероприятиями.

«Точно так же, как и для классического магазина, очень важно, где ты находишься, кто твой клиент. У нас тоже был опыт с тем, что физически наш магазин находился очень близко к библиотеке, в здании пекарни со своей историей. Там же автовокзал, железнодорожная станция — ну такая классная локация. Но, оказывается, туда не ходит наш клиент», — признала представительница социального предприятия «Ieber.lv» Гайделионе.

Опрошенные в Кулдиге посетители магазина товаров без упаковки признали, что заглядывают сюда за конкретными продуктами, но полностью без упаковки все же не обойтись.

«Будучи семейным человеком, когда я делаю покупки, эта упаковка... Просто констатируешь, что у тебя дома куча этой упаковки. Так что мне кажется, это классный способ, которым можно просто позаботиться и об окружающей среде», — отметил житель Кулдиги Роберт Вайткус.

«Зачастую практическая сторона такова, что это довольно трудно. Мы как раз с подругой говорили о том, что было бы удобно, если бы в тех больших продуктовых магазинах была секция товаров без упаковки, потому что я еду туда, допустим, закупать продукты в большом объеме», — поделилась жительница Кулдиги Элина Бейтика.

В сетях супермаркетов также были попытки создавать специализированные стенды с продуктами без упаковки.

«Мы видим как по общим тенденциям рынка, так и по привычкам наших покупателей, что, к сожалению, этот сегмент продуктов не получил большого отклика. Со временем спрос снизился, в результате чего сейчас мы такую возможность больше не предлагаем», — признала председатель правления общества Zero Waste Latvija Эвия Озола-Озолиня.

«Следует отметить, что хорошие вещи, которые происходят сейчас, — меняется законодательство в Латвии и Европейском союзе о том, какая упаковка вообще может попадать на рынок, какова должна быть перерабатываемость упаковки. И такие шаги — еще до того, как потребитель делает какой-то свой выбор, — уже ведут к тому, что мы создаем меньше упаковочных отходов или создаем отходы, которые лучше поддаются переработке», — сказала она.

Опрошенные люди также признали, что уменьшить объем пищевой упаковки помогает, например, покупка продуктов на рынке.