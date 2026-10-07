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Почти летний день в октябре: в Латвии воздух прогреется до +17 градусов 0 127

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: мальчик в листве

Среда в Латвии пройдет без дождей. По прогнозам синоптиков, жителей страны ждет солнечная погода, слабый ветер и температура воздуха до +17 градусов.

В среду в Латвии сохранится влияние области высокого атмосферного давления, поэтому погода будет спокойной и преимущественно солнечной.

Осадков не ожидается, а днем воздух прогреется до +14...+17 градусов. Самые высокие значения температуры прогнозируются в центральных и западных районах страны.

Ветер будет слабым или умеренным западного направления. К вечеру он постепенно стихнет, и во многих районах установится почти полный штиль.

Такая погода благоприятна для прогулок, работы на улице и поездок, поскольку дождя и сильного ветра синоптики не прогнозируют.

В Риге также ожидается солнечный день. При слабом западном и юго-западном ветре температура воздуха поднимется примерно до +16 градусов.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 1012–1015 гектопаскалей, что соответствует влиянию антициклона и обеспечивает устойчивую погоду.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #стиль #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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