В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается необычно теплая для этого времени года погода — во второй половине дня температура воздуха местами достигнет +20 градусов.
Ночью и утром будет переменная облачность, осадков не ожидается. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +3…+9 градусов.
Днем, начиная с юго-западных районов страны, облаков станет меньше и выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха по стране повысится до +15…+20 градусов.
В Риге — до +19 градусов
В столице 8 октября ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.
Ночью температура в Риге опустится примерно до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+19 градусов.
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