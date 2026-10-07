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После прохладной ночи — почти летний день: Латвию ждет резкое потепление 0 236

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень и ТВ-башня
ФОТО: LETA

В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается необычно теплая для этого времени года погода — во второй половине дня температура воздуха местами достигнет +20 градусов.

Ночью и утром будет переменная облачность, осадков не ожидается. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +3…+9 градусов.

Днем, начиная с юго-западных районов страны, облаков станет меньше и выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха по стране повысится до +15…+20 градусов.

В Риге — до +19 градусов

В столице 8 октября ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура в Риге опустится примерно до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+19 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #солнце #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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