Премьер-министр Андрис Кулбергс утверждает, что ранее стоимость одного километра трассы оценивалась в 28–32 млн евро.

А сколько стоит железная дорога в других странах?

В Европе стоимость километра новой высокоскоростной железной дороги обычно исчисляется десятками миллионов евро. Исторически относительно недорого такие магистрали строились в Испании и Франции — примерно от 5–10 млн до 20–25 млн евро за километр в зависимости от проекта.

К примеру, в Испании новый участок Бургос-Витория длиной 16,7 км построили за 136,6 млн евро. То есть получилось 8,2 млн евро/км. Таким образом испанский путь оказался в три-четыре раза дешевле, чем латвийский.

В Германии и Японии стоимость чаще была выше — порядка 20–35 млн евро. Однако тоннели, крупные станции, городские участки и сложные развязки способны поднять цену одного километра до 100 млн евро и более.

Источник: transitcosts.com

Крепок задним умом

Премьер заявил, что потолок затрат на километр следовало установить еще в 2015 году. Поскольку этого не было сделано, проект оказался в условиях «меняющейся реальности» и значительно подорожал.

Министерство сообщения привлечет очередного консультанта и до декабря разработает программу-минимум. «Нужно понять, при каких минимальных ресурсах можно получить функциональную железную дорогу», — сказал Кулбергс.

Удивительно — Rail Baltica строят уже более десяти лет, а сколько будет стоить железная дорога, до сих пор непонятно.

«Нас просто обвели вокруг пальца»

Пока суть да дело, правительство одобрило объем работ в рамках первой очереди. Что туда входит? Строительство насыпи основной трассы для одного железнодорожного пути с возможностью в будущем построить второй путь, а также строительство до четырех региональных станций.

Премьер уверен, что заключенный Латвией в декабре 2023 года с E.R.B. Rail JV договор на строительство основной трассы крайне невыгоден, поскольку даже в то время, когда строительные работы не ведутся, приходится выплачивать компенсации и проект становится всё дороже.

По словам премьера, главная проблема договора о строительстве основной трассы состоит в том, что в этом процессе не были задействованы профессионалы, которые защищали бы интересы государства. «Нас просто обвели вокруг пальца», — сказал премьер.

Как заявил Кулбергс, за заключение этого договора кто-то должен ответить. Впрочем, это заявление было сделано накануне выборов. После выборов многие обещания часто забываются.