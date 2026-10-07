Эту проблему обсудили на совместном заседании нескольких комиссий и подкомиссий Сейма, где депутаты заслушали доклад Госконтроля «Здравоохранение детей — лотерея в зависимости от места жительства».

В некоторых практиках детей почти нет

Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре объяснила, что нынешняя ситуация во многом сложилась исторически. При этом сегодня все будущие семейные врачи во время резидентуры получают подготовку, позволяющую работать и со взрослыми, и с детьми.

Однако в малонаселенных районах возникает другая проблема: в практике семейного врача может быть слишком мало детей.

«Если в какой-либо практике мало детей, риск утраты квалификации предотвратить невозможно», — признала Ницмане-Айшпуре.

Чтобы снизить возможные риски для пациентов, семейные врачи в таких случаях направляют детей к педиатрам.

По мнению главы ассоциации, необходимо решать вопрос доступности педиатров в регионах. Эта проблема уже обсуждается с ответственными учреждениями.

«Это непростительно и неприемлемо»

Депутат Сейма и член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска (СЗК) скептически оценила возможность обеспечить амбулаторную работу педиатров в регионах.

По ее словам, такая модель может работать, если специалисту обеспечат достаточную нагрузку. Однако если платить только за фактически оказанные услуги, у врачей может не быть финансовой мотивации работать в малонаселенных районах, где детей немного.

При этом Козловска резко отреагировала на информацию о том, что некоторые семейные врачи вообще не принимают детей.

«Очень жаль слышать, что часть семейных врачей не берет детей в свою практику. Это непростительно и неприемлемо», — заявила депутат.

Госконтроль: помощь ребенку зависит от места жительства

В своем аудите Госконтроль пришел к выводу, что медицинские услуги для детей планируются фрагментарно и без достаточной информации о реальных потребностях маленьких пациентов и имеющемся медицинском персонале.

Фактически самим лечебным учреждениям предоставлено право определять, какие услуги и каким группам пациентов — детям, взрослым или тем и другим — они будут оказывать.

Аудиторы также обращают внимание, что объем финансируемых услуг во многом определяется количеством медицинских услуг, оказанных ранее, а не реальными потребностями детей и возможностями конкретного лечебного учреждения.

Участники совместного заседания договорились вернуться к результатам аудита Госконтроля и его рекомендациям на одном из следующих заседаний.