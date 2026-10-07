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В Латвии нужны доноры всех групп крови: особенно не хватает первой отрицательной и второй 0 13

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: сдача крови
ФОТО: LETA

Государственный центр доноров крови призывает жителей Латвии активнее сдавать кровь. Сейчас нужны доноры всех групп, но особенно востребована кровь O−, A+, A− и B− — в привычном обозначении это первая отрицательная, вторая положительная и отрицательная, а также третья отрицательная группы.

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает доноров всех групп пополнить запасы крови, необходимые латвийским больницам, сообщает ЛЕТА.

Особенно сейчас ждут людей с четырьмя группами: O− (I отрицательная), A+ (II положительная), A− (II отрицательная) и B− (III отрицательная).

При этом сдавать кровь призывают не только обладателей перечисленных четырех групп. Для поддержания стабильных запасов больницам регулярно требуется кровь всех групп.

Кровь и ее компоненты нужны каждый день — при экстренной медицинской помощи, операциях и родах, а также для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами. Искусственного заменителя донорской крови, который позволил бы полностью отказаться от донорства, нет, поэтому запасы напрямую зависят от числа людей, готовых регулярно сдавать кровь.

«Отзывчивость доноров — основа безопасности наших запасов крови. Регулярная сдача крови позволяет нам ежедневно быть готовыми помогать пациентам», — подчеркнула директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

В течение октября ГЦДК проведет выездные донорские акции в разных регионах Латвии. Это позволяет сдать кровь ближе к месту жительства или работы, не приезжая специально в постоянный пункт приема доноров.

График выездов публикуется на сайте ГЦДК и в социальных сетях центра. Сдать кровь также можно в постоянных пунктах приема.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #социальные сети #кровь #донорство #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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