Компания Patria Latvia начинает строительство нового производственного предприятия в Валмиере стоимостью почти 8 млн евро. В этот же день Национальные вооруженные силы Латвии получат первую боевую машину пехоты «Mednieks», изготовленную в рамках одноименной программы.

В Валмиере стартует строительство нового производственного предприятия компании Patria Latvia, которое станет одним из крупнейших проектов по развитию оборонной промышленности Латвии последних лет. Общий объем инвестиций в проект составит почти 8 млн евро.

Новое предприятие разместится на территории Валмиерского промышленно-экспортного парка. Здесь планируется производить военную технику, а также обеспечивать ее техническое обслуживание и сопровождение на протяжении всего срока эксплуатации.

Финансирование проекта обеспечат сама компания Patria и средства Европейского союза. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2027 года.

Одновременно с началом строительства в Валмиере состоится еще одно важное для оборонной отрасли событие — испанская компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) официально передаст Национальным вооруженным силам Латвии первую боевую машину пехоты «Mednieks» («Hunter»).

Поставка первой машины означает переход программы «Mednieks» к практической реализации. Контракт был подписан в январе 2025 года, производство началось спустя несколько месяцев, а окончательная интеграция боевой машины с башней завершилась в Латвии в сентябре этого года.

Таким образом, первая машина поступает в распоряжение армии менее чем через два года после заключения договора.

Развитие собственного производства военной техники считается одним из ключевых направлений укрепления оборонной промышленности страны. Новое предприятие должно не только расширить производственные мощности, но и создать дополнительные возможности для обслуживания техники непосредственно в Латвии.

Строительство объекта выполнит компания Aimasa. Стоимость строительных работ составляет 5,44 млн евро.

Производственный комплекс разместится на участке площадью более 31,7 тыс. квадратных метров. Общая площадь здания превысит 4,1 тыс. квадратных метров. Оно будет состоять из двухэтажного административного корпуса и одноэтажного производственного цеха. Согласно договору, строительство должно завершиться не позднее чем через 46 недель после начала работ, а гарантия на объект составит не менее пяти лет.

В церемонии открытия строительства примут участие министр обороны Райвис Мелнис, командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс, руководство Patria и GDELS, представители Министерства экономики и Валмиерского самоуправления. Программа мероприятия включает закладку капсулы времени и официальную передачу первой боевой машины пехоты.

Компания Patria Latvia работает в стране с 2014 года и специализируется на производстве, обслуживании и ремонте боевой техники. По итогам прошлого года ее оборот составил 3,18 млн евро, а прибыль — 144,6 тыс. евро.