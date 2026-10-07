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В Рижском зоопарке пройдут «Дни животных»: обладатели «звериных» имен и фамилий получат скидки 1 75

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский зоопарк

В ближайшие выходные Рижский зоопарк вновь проведет традиционные «Дни животных». Посетители, чьи имя или фамилия связаны с названием какого-либо животного, смогут купить билет со скидкой или даже пройти бесплатно.

10 и 11 октября в Рижском зоопарке состоится ежегодная акция «Дни животных». В эти дни посетители, в имени или фамилии которых есть название животного, получат скидку 50% на входной билет.

Тем, у кого название животного присутствует одновременно и в имени, и в фамилии, вход в зоопарк будет бесплатным.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность. Если имя или фамилия имеют иностранное происхождение, посетителю также нужно подтвердить значение слова — например, показать словарную статью или другой надежный источник.

Организаторы напоминают, что речь идет не только о млекопитающих. Под условия акции подходят также названия птиц, рыб, пресмыкающихся, земноводных, насекомых и других представителей животного мира. Поэтому перед визитом стоит проверить происхождение и значение своего имени или фамилии — возможно, они тоже дают право на скидку.

Кроме того, эти выходные станут последними перед переходом Рижского зоопарка на зимний график работы. Уже с 12 октября он будет открыт ежедневно с 10:00 до 17:00, а кассы и входные ворота будут работать до 16:00.

До конца недели посетители еще могут гулять по территории зоопарка до 19:00, совмещая вечернюю прогулку с участием в ежегодной акции.

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#животные #билеты #скидки #развлечения
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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