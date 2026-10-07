В основной школе Латвии может появиться модуль «Семейное здоровье», посвященный семье, личности и отношениям. Однако представители медицинских организаций считают, что название не вполне соответствует содержанию: непосредственно вопросам здоровья и медицинской грамотности в предложенной программе уделено недостаточно внимания.

Министерство образования и науки начало пересмотр содержания общего образования, одним из результатов которого может стать появление в основной школе нового модуля «Семейное здоровье». Его планируют начать внедрять уже в следующем учебном году, а полностью — с 1 сентября 2028 года, сообщает LSM.lv.

В проект модуля включены четыре основные темы: «Семья и ее развитие», «Я как личность и идентичность», «Межличностные отношения» и «Семья и общество».

Именно содержание программы вызвало вопросы у представителей медицинских и других профессиональных организаций. По их оценке, модуль с названием «Семейное здоровье» в нынешнем виде в большей степени посвящен семейным ролям, ценностям и отношениям, чем непосредственно здоровью.

Фактически спор идет не столько о необходимости говорить со школьниками о семье и отношениях, сколько о том, какие знания должны входить в такой курс. Медицинские организации считают, что в нем должно быть больше информации, повышающей грамотность детей и подростков в вопросах здоровья.

Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака после знакомства с предложением отметила, что сейчас модуль выглядит скорее ориентированным на нравственное воспитание. По ее мнению, содержание не должно быть связано с продвижением какого-либо конкретного набора ценностей.

Возник и другой вопрос — станет ли «Семейное здоровье» фактически новым школьным предметом. У ряда организаций после знакомства с предложением сложилось именно такое впечатление.

Лидака считает создание еще одного отдельного предмета нецелесообразным, поскольку школьная программа и без того перегружена. Темы семьи и семейных ценностей уже затрагиваются на обществознании, а знания о человеческом организме школьники получают на других уроках. При этом, по мнению главы ассоциации, имеющегося объема знаний о здоровье недостаточно.

Ряд организаций и министерств поэтому призывает продолжить обсуждение проекта с медиками, другими отраслевыми специалистами и педагогами до его внедрения.

У экспертов появились вопросы и к тому, на чем основано предложенное содержание. Представитель Государственного агентства развития образования Диана Шавалгина пояснила, что при разработке использовалась оценка действующих учебных программ, зарубежный опыт, рекомендации ЮНЕСКО и существующие образовательные модули.

К работе также привлекались специалисты Латвийского университета и Рижского университета имени Страдиньша. До публикации доклада состоялась встреча с партнерами и отдельными экспертами, которые ранее участвовали в пересмотре образовательного содержания.

Таким образом, окончательное содержание «Семейного здоровья» еще может измениться. До полного внедрения модуля в 2028 году его разработчикам предстоит определить, каким будет баланс между темами семьи и отношений и непосредственно знаниями о здоровье.