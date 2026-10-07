Если между плановыми обследованиями появились жалобы или женщина заметила изменения в груди, ждать следующего приглашения на скрининг не следует. Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают как можно скорее обратиться к специалисту и пройти диагностическое обследование.

Врачи бьют тревогу: изменения в груди нельзя откладывать до следующего скрининга

С началом Месяца здоровья груди специалисты RAKUS также напоминают женщинам о возможности пройти оплачиваемый государством скрининг рака молочной железы. Заболевание нередко удается обнаружить еще до появления каких-либо жалоб, а диагностика на ранней стадии существенно расширяет возможности лечения.

Чем раньше обнаружен рак, тем больше возможностей

Хирург отделения хирургии молочной железы RAKUS Криста Арцимовича отмечает, что одной из проблем в Латвии остается недостаточное участие женщин в скрининге и выявление рака на поздних стадиях.

Чем раньше поставлен диагноз, тем больше вариантов лечения. В частности, чаще появляется возможность провести хирургическое вмешательство меньшего объема.

Врачи также просят не откладывать дополнительные обследования, если во время скрининговой маммографии обнаружены изменения.

При этом подозрительный результат еще не означает, что у женщины рак. В большинстве случаев изменения, требующие дополнительной проверки, оказываются доброкачественными. Однако выяснить это можно только после обследования.

В больнице появилась новая возможность диагностики

В октябре RAKUS начинает проводить биопсии под контролем контрастной маммографии. Новый подход расширяет возможности получения образцов тканей из участков, изменения в которых были обнаружены при таком исследовании.

До сих пор в больнице проводились биопсии под контролем ультразвукового исследования, а также вакуумные биопсии под контролем томосинтеза.

В ближайшее время контрастную маммографию планируют включить и в регулярные обследования пациенток с плотной тканью молочной железы после органосохраняющей операции. Метод способен помочь обнаружить изменения, которые сложнее увидеть при стандартной маммографии.

При этом оптимальный способ обследования врачи подбирают для каждой пациентки индивидуально.

Скрининг и диагностика — не одно и то же

Специалисты RAKUS обращают внимание на принципиальную разницу.

Скрининговая маммография предназначена для женщин без жалоб. Ее задача — обнаружить изменения в тканях груди еще до того, как их можно почувствовать или появятся другие симптомы.

Диагностическое обследование необходимо, если симптомы уже появились либо при скрининге обнаружено изменение, которое требуется уточнить.

Среди поводов обратиться к врачу специалисты называют прощупываемое образование в груди или подмышечной области, втяжение кожи или соска, а также кровянистые выделения из соска.

При подозрении на рак — обследование в течение десяти рабочих дней

Если возникает подозрение на злокачественное заболевание, обследование проводится в ускоренном порядке по «зеленому коридору» — в течение десяти рабочих дней со дня записи.

Направить пациентку на такое обследование может семейный врач или врач-специалист.

Главный врач по маммологии Центра радиологии RAKUS Илзе Энгеле подчеркивает, что раннее обнаружение изменений позволяет быстрее уточнить диагноз и при необходимости начать лечение.

Если скрининг был сделан в RAKUS и после него требуются дополнительные исследования, с женщиной связывается координатор больницы и организует запись.

Сам такой звонок еще не означает диагноз «рак».

Одного обследования для всех не существует

Диагностика подбирается индивидуально с учетом возраста женщины, симптомов, перенесенных заболеваний и особенностей тканей груди.

Чаще всего обследование начинают со стандартной цифровой 2D-маммографии. При необходимости ее дополняют УЗИ, томосинтезом и другими методами. По показаниям применяются также контрастная маммография и магнитно-резонансная томография.

Уже почти семь лет RAKUS использует принцип «одной остановки»: маммографию, а при необходимости УЗИ и биопсию можно пройти за одно посещение.

В некоторых случаях можно обойтись без операции

Отделение диагностики молочной железы RAKUS предлагает также малоинвазивное лечение — вакуум-ассистированную эксцизию.

Под контролем УЗИ или томосинтеза таким способом можно удалить отдельные доброкачественные образования и образования высокого риска.

В тщательно отобранных случаях, в том числе при образованиях размером до 1,5–2 сантиметров, метод позволяет избежать хирургической операции. Решение принимается индивидуально с учетом результатов биопсии, радиологических данных и размера образования.

Скрининг проходит лишь немногим больше трети женщин

Масштаб проблемы показывают данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Рак молочной железы остается наиболее часто диагностируемой злокачественной опухолью у женщин в Латвии — ежегодно такой диагноз получают более 1000 женщин.

Несмотря на наличие оплачиваемой государством программы, в прошлом году скрининг прошли только 36,7% женщин целевой группы — 51 189 из 139 311.

Дополнительные обследования понадобились 1474 женщинам, или 2,9% прошедших скрининг. В течение 180 дней после маммографии злокачественная опухоль была диагностирована у 234 женщин — это 0,5% всех участниц скрининга.

При этом 85,5% выявленных опухолей обнаружили на первой или второй стадии, а среди женщин, регулярно проходивших повторный скрининг, этот показатель достиг 89,5%.

Именно поэтому врачи призывают не ждать появления выраженных симптомов и не откладывать назначенные дополнительные исследования: подозрительная находка еще не означает рак, но своевременное уточнение диагноза может иметь решающее значение для дальнейшего лечения.