Женщина поделилась в социальных сетях ситуацией — хотела снять свои деньги в банкомате “Swedbank”, однако после операции заметила, что дополнительно была удержана комиссия в размере 9,59 евро.

«Как так получается, что за снятие своих денег в банкомате с меня взяли комиссию 9,59 евро? Потому что, видите ли, я сняла слишком много СВОИХ ДЕНЕГ! Причём лимиты ещё и были повышены», — возмущённо пишет женщина.

Публикация вызвала широкую дискуссию. Одни признают, что сами пережили подобный сюрприз, другие напоминают — комиссии якобы чётко указаны в тарифах банка. Ещё часть комментаторов обсуждает, почему вообще в наши дни нужно снимать большие суммы наличных.

Далее мы собрали самые яркие комментарии из соцсетей.

«Да, к сожалению, почти во всех банках так», — пишет один из комментаторов.

«Без комиссии в месяц можно снять 750 евро. Я тоже один раз снял около 2500 евро, к сожалению, потом заплатил 11 евро комиссии.»

«Я тоже этого не понимаю. Чтобы получить доступ к своим деньгам, нужно платить.»

«У Citadele тоже так же — как только превышаешь месячный лимит, надо платить.»

«Та же самая история. Звонила, ругалась, но что это даёт.»

«У меня сегодня сняли 17 евро. Полный бред с этим Swedbank.»

«Да, это уже давно так — всё, что свыше 750 в календарный месяц, автоматически с комиссией.»

«Как тут не хранить в носке?» — риторически спрашивает Кристине, которая пережила похожий сюрприз, снимая деньги на покупку автомобиля.

«Как-то непонятно. Даже в банке снятие наличных платное, хотя это мои деньги.»

«Во всех банках дерут, если больше лимита. Поэтому и придумали эти лимиты, чтобы можно было грести», — считает Инта.

«Вы платите за работу — деньги, может, и ваши, но инкассаторы — это субподрядчик, который оказывает услуги банкам», — пытается объяснить ситуацию с другой стороны один из комментаторов.

«Кто-то не понимает, как без проблем положить деньги на счёт, другой жалуется, что не может снять, не заплатив комиссию. Может, нужен сервис, который таких людей сводит вместе», — иронизирует Янис.

«Кто-то заставляет держать деньги в банке? Держите дома в банке. Не будет комиссий.»

«С меня сняли 26 или 28 евро — не помню. Пусть берут, пока никого не интересует, зачем нужно снимать столько наличных», — пишет ещё один пользователь.

«Я снимала больше 2000 евро, и никакой комиссии не было», — делится опытом другая комментатор.

«Я тоже снял большую сумму — с меня содрали 19 евро.»

«Читаю и удивляюсь. Есть две разные вещи — лимит на выдачу наличных и комиссия банка за наличные, которые в течение одного месяца снимаются сверх 750 евро. Оба условия между собой — не одно и то же», — отмечает Сигне.

Что именно предусматривает тариф “Swedbank”?

Действующий тариф банковских услуг “Swedbank” для дебетовых карт частных лиц предусматривает, что в банкоматах группы “Swedbank” в Латвии, Литве и Эстонии, а также в банкоматах SEB в Латвии до 750 евро в месяц наличные можно снимать бесплатно. Если в течение месяца снимается большая сумма, на сумму сверх установленного бесплатного объёма применяется комиссия 0,7%.

Важно также не путать два разных лимита. Стандартный месячный лимит на выдачу наличных в банкоматах “Swedbank” составляет 7500 евро, и после связи с банком его можно увеличить до 15 000 евро в месяц. Однако увеличение этого лимита само по себе не отменяет комиссию за снятие наличных сверх бесплатного объёма в 750 евро.

В свою очередь, при снятии денег дебетовой картой в банкоматах других банков, не входящих в указанную сеть “Swedbank” и SEB, в тарифнике “Swedbank” указана плата 2 евро плюс 3% от снятой суммы. Кроме того, свою комиссию может применять и оператор конкретного банкомата.