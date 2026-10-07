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Женскую тюрьму из Ильгуциемса переведут в другой город - Норвегия дала много миллионов 0 292

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2026
LETA
Изображение к статье: новая тюрьма в Лиепае

Латвия и Норвегия подписали договор об инвестициях в размере 17,75 млн евро для строительства женской тюрьмы в Цесисе и реализации программы лечения и реабилитации зависимостей у несовершеннолетних.

Как сообщили в Министерстве юстиции, инвестиции предусмотрены подписанным Министерством финансов Латвии и Министерством иностранных дел Норвегии договором о Норвежской программе. 15,1 млн евро из общего финансирования обеспечит Норвегия, а 2,65 млн евро составит софинансирование из госбюджета Латвии.

В рамках проекта Управление мест заключения существенно улучшит комплекс Цесисского исправительного учреждения, создав современную, безопасную и подходящую для ресоциализации среду для заключенных женщин и несовершеннолетних.

В Цесисе планируется перестроить имеющуюся инфраструктуру и построить новый корпус на 92 места для женщин. После реализации проекта здесь будет 212 мест для заключенных женщин и 40 мест для несовершеннолетних.

Одновременно будут внедряться адаптированные к потребностям заключенных женщин программы ресоциализации и поддержки, в том числе для женщин с травматическим жизненным опытом, матерей с детьми и других уязвимых групп.

В рамках проекта Национальной службы здравоохранения "Сотрудничество учреждений по реинтеграции в общество несовершеннолетних с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ" будет создана единая система помощи от лечения до социальной реабилитации и реинтеграции.

Программа является продолжением более чем 30-летнего сотрудничества Латвии и Норвегии в сфере мест заключения и исправительных служб.

В настоящее время единственным местом заключения для женщин в Латвии является Ильгюциемская тюрьма, где осенью прошлого года находилось почти 200 заключенных. Инфраструктура тюрьмы критически устарела и не может использоваться для полноценного исполнения наказания и ресоциализации.

Министерство юстиции приняло решение перенести женскую тюрьму в Цесис, где в настоящее время находится исправительное учреждение для несовершеннолетних.

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#Норвегия #тюрьма #инвестиции #Латвия #социальная помощь #женщины #несовершеннолетние #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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