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Адвокат в шоке от вседозволенности детей в латвийских школах 1 506

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
tv24
Изображение к статье: в школьном классе
ФОТО: LETA

Присяжный адвокат Саулведис Варпиньш считает, что одной из серьезных проблем латвийских школ стала вседозволенность учеников и отсутствие четких границ в отношениях между детьми и учителями. Об этом он заявил в программе TV24 «Пресс-клуб».

Обсуждая нехватку рабочей силы, Варпиньш отметил, что кадровый дефицит ощущается не только в образовании, но и в полиции, судебной системе и многих других профессиях. При этом в каждой отрасли существуют собственные проблемы, которые необходимо решать независимо от вопросов миграции.

Особое внимание адвокат уделил ситуации в школах. По его мнению, там необходимо восстановить дисциплину и четко определить границы допустимого поведения учеников.

«Я думаю, что чрезвычайно серьезная проблема в школах — это вседозволенность детей. Должен быть какой-то порядок», — заявил Варпиньш.

Он рассказал, что слышал жалобы на ситуации, когда школьники считают себя равными учителям. По мнению адвоката, в учебном процессе такие отношения недопустимы.

«Один — тот, кто учит, другой — тот, кто слушает и учится», — подчеркнул он.

При этом Варпиньш признал, что проблемы могут быть и у самих педагогов, в том числе с качеством преподавания. Однако главным он считает необходимость пересмотреть и закрепить на нормативном уровне правила взаимоотношений между учителями и учениками.

Не менее важной проблемой адвокат назвал поведение родителей. По его наблюдениям, они нередко пытаются реализовать через школу собственные амбиции, не задумываясь о том, насколько обоснованны их требования.

«Родители очень часто реализуют свои амбиции, не подумав, сколько и чего можно требовать от школы, а чего требовать нельзя», — заключил Варпиньш.

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#образование #школа #родители #учителя #воспитание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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