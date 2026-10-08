Плач шестимесячного малыша в общественном транспорте стал причиной неприятной ситуации — мама утверждает, что водитель 4-го троллейбуса неоднократно велела ей взять ребёнка на руки, а позже предложила ей - женщине с двумя детьми выйти из транспорта.

О произошедшем в социальной сети “Threads” она рассказала, обратившись к “Rīgas satiksme”.

“Хочу обратить внимание на ситуацию, которая сегодня произошла в вашем общественном транспорте, в 4-м троллейбусе. Ситуацией поделилась мама в чате для мам малышей. Мама с двумя маленькими детьми: 6-месячный младенец, второму 2 года и 10 месяцев. И здесь речь не только о коммуникации водителя. Водитель велела маме с обоими детьми выйти из транспорта из-за плача ребёнка.

Мама рассказывает: “Мы сели на улице У Eмīlijas, доехали до моста, и малышка начала капризничать. Она плакала, но не всё время, временами поплачет, успокоится, а потом снова начинает.

Мы проехали примерно три остановки, пока водитель не остановилась, не вышла со своего места и не встала передо мной. В тот момент люди были повсюду — сзади, по бокам, спереди. У меня один ребёнок вцепился в руку, второй плачет, а я сама уже вся была мокрая от стресса.

Тогда водитель на одной из остановок вышла из своей кабины и сказала: “Вы понимаете? Мне очень плохо от плача вашего ребёнка. Возьмите же его на руки. Сколько можно плакать?” Это она повторила как минимум 3 раза.

К этому присоединились комментарии окружающих: “Дайте ей попить воды.” “Неужели у вас действительно нет с собой воды?”

Я объяснила, что она грудной ребёнок, ещё ничего другого не пьёт и не ест. К тому же ребёнку только что сделали прививки.

После этого водитель велела нам выйти из транспорта. Я понимаю, что плач ребёнка может быть неприятен. Но это 6-месячный младенец. Ребёнок может плакать. Особенно после прививок, от усталости или просто потому, что ему в тот момент тяжело.

Мама всё это время пыталась успокоить ребёнка.

Поэтому вопрос к Rīgas satiksme очень конкретный:

Имеет ли водитель вашего общественного транспорта право велеть пассажирке с двумя маленькими детьми выйти из транспорта только потому, что один из детей плачет?

И является ли такое отношение к родителям с маленькими детьми тем, что Rīgas satiksme считает приемлемым? Эта мама ехала не с целью мешать остальным пассажирам. Она просто пыталась добраться до места назначения со своими двумя детьми, потому что на этот раз не было возможности, чтобы кто-то довёз её до места назначения.

Плач детей — это не то, что родитель всегда может просто “выключить”.

Поэтому, Rīgas satiksme, пожалуйста, объясните, как в такой ситуации должна была поступить мама и соответствовали ли действия водителя нормам?

На мой взгляд, больше всего в этой ситуации раздражают именно двойные стандарты. В общественном транспорте ежедневно ездят люди, которые громко орут, слушают музыку без наушников, ругаются, ведут себя агрессивно. Ездят и бездомные, от которых нередко исходит настолько сильный запах, что другим пассажирам буквально приходится держаться от них подальше. И как-то со всем этим приходится мириться.

Но шестимесячный ребёнок, который ещё ничего не понимает в этом мире и просто плачет, потому что это единственный способ сказать, что ему что-то не так, вдруг становится проблемой? Почему поведение взрослых нужно “терпеть”, а плач ребёнка становится причиной велеть маме выйти из транспорта? Где здесь человечность? Если бы на улице был дождь, сильный ветер или метель, маму с двумя маленькими детьми тоже бы так же высадили из автобуса?”

На запись женщины отреагировала и “Rīgas satiksme”. Компания указывает, что такая ситуация недопустима, и призывает женщину связаться с компанией, чтобы можно было выяснить обстоятельства произошедшего и идентифицировать конкретное транспортное средство и его водителя.

“Такая ситуация, когда водитель велит маме с плачущим ребёнком выйти из общественного транспорта, недопустима. Из доступной здесь информации мы понимаем, что случай произошёл сегодня, 7 октября, в троллейбусе 4-го маршрута. Чтобы мы могли проверить произошедшее и, если это подтвердится, идентифицировать водителя и применить наказание, просим маму связаться с нами, указав примерное время и направление движения. Если эта информация известна вам, будем благодарны, если вы передадите её нам.” Запись вызвала широкий отклик. Часть комментаторов подчеркнули, что проблема не в плаче ребёнка, а в отношении взрослых к родителям с маленькими детьми. Одна женщина пишет: “Жаль, что “герои” днём цепляются к мамам с детьми, а не к людям, которые ездят в транспорте в состоянии алкогольного или иного опьянения, воняют, шумят. Rīgas satiksme, пожалуйста, пересмотрите видеозаписи из салона 4-го троллейбуса.”

Ещё одна комментаторша пишет: “Учитывая, что я знаю маму и знаю полную историю, меня не только шокировали действия водителя Rīgas satiksme (огромное ФУ), но и очень огорчили реакции окружающих. Никто из находившихся рядом маму не защитил, наоборот, и они на неё набросились из-за плача ребёнка. Дети и демография хороши на бумаге, но не дай Бог какой-нибудь ребёнок поблизости начнёт вести себя как… ребёнок.”