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Депутатам местных самоуправлений Латвии закрыли дорогу в Россию и Беларусь 0 126

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутатам местных самоуправлений Латвии закрыли дорогу в Россию и Беларусь
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии расширили список должностных лиц, которым запрещено посещать Россию и Беларусь. Теперь ограничения распространяются и на депутатов местных самоуправлений. Соответствующие поправки в четверг, 8 октября, Сейм принял в окончательном чтении в срочном порядке.

Инициаторами изменений выступила группа парламентариев, в том числе председатель фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревицс. За поправки проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании. При этом большинство парламентариев, ранее избранных от партии «Стабильности!», предпочли в голосовании не участвовать.

До сих пор запрет на поездки в Россию и Беларусь распространялся на ряд категорий государственных должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Теперь аналогичные ограничения установлены и для депутатов муниципальных дум.

Авторы поправок объясняют необходимость такого решения возросшими угрозами национальной безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину. По их мнению, Россия и Беларусь продолжают использовать методы гибридной войны, стремясь получать конфиденциальную информацию и влиять на принятие решений в других государствах.

В обосновании законопроекта парламентарии также ссылаются на выводы Службы государственной безопасности Латвии об угрозах со стороны иностранных спецслужб.

Особое внимание авторы инициативы обращают на то, что некоторые депутаты местных самоуправлений продолжают регулярно посещать Россию или Беларусь по личным либо деловым причинам.

При этом муниципальные депутаты могут иметь доступ к важной информации о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также других ресурсах самоуправлений. В условиях повышенной угрозы безопасности такие сведения могут представлять интерес для иностранных спецслужб.

По мнению инициаторов поправок, единые ограничения для всех избранных должностных лиц позволят снизить риски иностранного влияния и укрепить национальную безопасность Латвии.

Таким образом, поездки в Россию и Беларусь теперь запрещены не только депутатам национального парламента, но и представителям местной власти — независимо от того, связаны ли такие поездки с исполнением служебных обязанностей или личными обстоятельствами.

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#Латвия #депутаты #геополитика #национальная безопасность #Беларусь #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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