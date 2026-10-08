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Еще на год откладывается внедрение системы корзин здравоохранения «для бедных и богатых» 0 97

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
LETA
Изображение к статье: пациент у врача

Депутаты Сейма сегодня в окончательном чтении приняли поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают отсрочку введения так называемой системы двух корзин услуг здравоохранения до 31 декабря 2027 года.

Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Разделенная система предусматривает базовую корзину медицинских услуг и полную корзину для социально застрахованных, определенных социально менее защищенных групп и тех, кто добровольно делает взносы на медицинское страхование.

В аннотации указано, что в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил разработанные Минздравом поправки к закону о финансировании здравоохранения. При этом состоялись многократные дискуссии с заинтересованными сторонами, в том числе социальными партнерами.

Однако утвержденные Кабмином поправки до сих пор не рассматривались в Сейме. Поэтому без новых изменений с 1 января 2027 года должно вступить в силу регулирование о двух корзинах. Чтобы этого не допустить, предусмотрена отсрочка до 31 декабря 2027 года.

Как сообщалось, в июне Сейм уже поддержал отсрочку введения системы двух корзин до 31 декабря 2026 года.

В конце сентября комиссия Сейма по социальным и трудовым делам возобновила обсуждение изменений модели финансирования здравоохранения. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин заявил, что до конца года министерство предложит новую модель, однако Сейму будет сложно договориться о ней в оставшееся время его работы.

Книгин также отметил, что до 1 января невозможно наладить системы, необходимые для администрирования двух корзин, поскольку недостаточно информации и не решены связанные с бюджетом вопросы.

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#здравоохранение #Минздрав #Сейм #финансы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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