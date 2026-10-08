В пятницу Ригу может накрыть сильный осенний шторм. Городские власти призывают жителей по возможности оставаться в помещениях и отказаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок из-за опасности падения деревьев и крупных ветвей.

Как сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы, ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 9 октября. Шторм может продолжаться до утра субботы.

Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду

По прогнозам метеорологов, в пятницу с 14:00 до 18:00 западный и северо-западный ветер сначала усилится на западе Курземе, а затем и в глубине страны. Порывы могут достигать 20–22 метров в секунду.

В настоящее время объявлено жёлтое предупреждение, однако муниципалитет не исключает, что уровень предупреждения может быть повышен до оранжевого.

Рижан просят без особой необходимости не находиться на улице. Особенно опасными во время сильного ветра могут стать территории с большим количеством деревьев — парки, кладбища, зоны отдыха и детские площадки.

Городские службы готовятся к последствиям

Устранять последствия шторма муниципальные службы будут совместно с Государственной пожарно-спасательной службой. Предстоит убирать упавшие деревья с парковых дорожек и других территорий, устранять повреждения контактной сети общественного транспорта и следить за колебаниями уровня воды.

Если последствия непогоды угрожают жизни или здоровью людей, коммуникациям либо движению общественного транспорта, жителей просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

Если дерево полностью сломалось или было вырвано с корнем на частной территории либо представляет очевидную опасность, перед распилом и уборкой необходимо сфотографировать его как минимум с трёх разных ракурсов. После этого следует уведомить Департамент городского развития Рижского самоуправления, приложив фотографии к заявлению.

Если же на частную территорию упало дерево, росшее на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. О таких случаях следует сообщать по телефону 1201.

После устранения непосредственной опасности убрать ветки должен собственник или управляющий территории, на которой росло дерево. Мелкие ветки разрешается помещать в контейнеры для биоотходов, а крупные необходимо передать на измельчение либо утилизировать другим предусмотренным способом.