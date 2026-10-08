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Латвия прощается с +20 градусами: после теплого четверга придут дожди и похолодание 0 382

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: осень
ФОТО: LETA

Четверг, 8 октября, вероятно, станет последним настолько теплым днем в Латвии в этом году: воздух прогреется до +15…+20 градусов. Затем температурный фон заметно изменится — в последующие дни октября синоптики ожидают уже от 0 до +15 градусов и периодические дожди.

Жителей Латвии в четверг ждет последний в этом году день, когда температура воздуха местами сможет достичь +20 градусов. По прогнозам синоптиков, максимальная температура по стране составит +15…+20 градусов.

День при этом обещает быть не только теплым, но и преимущественно солнечным. Осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

В Риге температура поднимется примерно до +19 градусов. В столице также ожидается солнечная погода и слабый или умеренный ветер с юго-востока.

Однако нынешнее тепло для октября еще не рекордное. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура +20 градусов фиксировалась в стране значительно позднее — 18 октября. Такой показатель был зарегистрирован в 1949 и 2018 годах.

После четверга характер погоды начнет меняться. С запада к Латвии приближается циклон, атмосферное давление уже снижается. Ранним утром в четверг оно составляло 1011–1016 гектопаскалей на уровне моря.

Это означает, что нынешние почти летние температуры надолго не задержатся. В последующие дни октября столбики термометров в основном будут показывать от 0 до +15 градусов, временами ожидаются дожди.

Таким образом, четверг может стать последней возможностью в этом году застать в Латвии температуру около +20 градусов — дальше погода будет приобретать все более привычный для середины осени характер.

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#Рига #климат #погода #Латвия #тепло #осень #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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