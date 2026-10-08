Mēness aptieka вот уже в пятый раз получила признание международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы») как современное, любимое и оцененное как клиентами, так и работниками предприятие фармацевтического ухода.

Проведенный анализ показал, что на этом предприятии за пять лет наиболее существенно улучшились аспекты вовлечения, социальной ответственности и управления. В свою очередь, работа команды и взаимоотношения в коллективе являются наиболее устойчивой сильной стороной Mēness aptieka.

«В профессии фармацевта опыт и отношения с людьми складываются в течение долгого времени, и работа наших фармацевтов и ассистентов фармацевтов — это ежедневная огромная ответственность перед людьми. Мы – один из крупнейших работодателей в отрасли и гордимся тем, что обеспечиваем стабильные современные места работы более чем для 1300 сотрудников во всех регионах Латвии. Наш приоритет — создание среду, в которой каждый специалист видит свои профессиональные будущие возможности и чувствует себя сопричастным общим целям. Оцененные и мотивированные профессионалы отрасли являются основой качественного и доступного фармацевтического ухода для каждого жителя Латвии», — уверена член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

При выборе места работы все более важными становятся также безопасность и стабильность в долгосрочной перспективе — справедливое отношение и совмещение профессиональной занятости с личной жизнью. Такие тенденции обозначила также оценка работников Mēness aptieka: за пять лет оценка равных возможностей роста достигла 94,5 %; существенно также выросла оценка равенства зарплат женщин и мужчин.

«Для нас очень важно, что люди, трудящиеся в Mēness aptieka, чувствуют себя услышанными и оцененными. По итогам пяти лет существенно вырос уровень удовлетворенности работников общей зарплатой и оказываемой поддержкой. Мы можем быть удовлетворены тем, что обеспечиваем всеобъемлющую корзину благ, в которую входят конкурентоспособное вознаграждение, страхование здоровья, возможности профессионального роста и обучения, а также гибкие условия работы», — отмечает директор по персоналу Mēness aptieka Байба Педраудзе.

В то же время в команде Mēness aptieka неизменно высоко ценятся отношения между коллегами и работа команды, честность и этика руководителей, понимание работы сотрудника и регулярная обратная связь. За пять лет также выросла оценка работниками понимания ясности долгосрочной стратегии предприятия и открытой коммуникации.

Справка: Best Places to Work является одной из самых популярных программ в Европе среди работодателей, в том числе предприятий фармацевтической отрасли, и предоставляет возможность объективно оценить рабочую среду предприятия. Mēness aptieka является единственным на сегодняшний день предприятием фармацевтического ухода в Латвии, которое успешно, улучшив результаты оценки, уже пятый год повторно получило этот международный сертификат. Его присваивают лучшим местам работы в мире, оценивая удовлетворенность работников руководством предприятия, ценностями, управлением персоналом, зарплатой и прочими благами, коллегами и атмосферой на предприятии, возможностью сбалансировать рабочую и личную жизнь, а также влиянием предприятия на происходящее в обществе.

Кроме того, Mēness aptieka 12-й год подряд является самым любимым, качественным, зеленым и человечным аптечным брендом в Латвии. А результаты Европейского индекса устойчивости брендов (Sustainable Brand Index) свидетельствуют, что Mēness aptieka является самым устойчивым брендом в фармацевтической отрасли в Латвии.