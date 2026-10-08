На самом деле возраст начинаешь ощущать, когда участковый доктор становится младше тебя. Посмотришь интереса ради персональный код медика в направлении, и так… м-да. Годы!

Но не будем о неизбежном — подумаем лучше про качество жизни здесь и сейчас. Что же происходит в нашей стране с первичной медициной, непосредственно контактирующей с населением и получающей всего 10% бюджета Минздрава, включая даже детскую стоматологию?

Старший эксперт медицинского ведомства Арита Аузиня рассказала на парламентской подкомиссии по общественному здоровью, что, если на весь 2026 год семейным врачам Латвии в целом было выделено финансирование в размере 175,5 миллиона евро, то за первое полугодие израсходовали уже 106 миллионов.

Наибольшая статья перерасхода — скрининг. Неожиданно на выявление заболеваний на ранней стадии народ повалил больше, чем обычно. Также появились вновь открытые практики, возросло число медицинских манипуляций — оттого в целом и образовался дефицит средств.

В принципе, тяга населения к заботе о своем здоровье совершенно обоснована и объяснима: в годину неопределенности хочется хотя бы со здоровьем выяснить, что и как.

Кстати, получается довольно выгодно: одна моя родственница, заполучив направление семейного врача, на пять дней отправилась на обследование в больницу, где прошла все необходимые анализы и консультации, причем формально стоило это лишь десять евро в день. И специально ходить никуда не надо было. К счастью, ничего страшного обследование не выявило. Выяснилось лишь, что кухня «Гайльэзерса» малосъедобна, за исключением немногочисленных упакованных молочных продуктов и фруктов.

Где же взять денюжек, чтобы закрыть образовавшийся финансовый разрыв? А. Аузиня предлагает изыскать несколько миллионов за счет дигитализации и накопления критических запасов на случай ЧС.

И то сказать: новая пандемия или война — еще неизвестно, случатся ли они, а что касается осенней волны пациентов, то она неизбежно нахлынет.