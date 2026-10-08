Уже завтра, 9 октября, Землю может достичь очень сильная магнитная буря. Согласно текущим прогнозам, геомагнитная активность может быть значительной и достичь уровня, который в последнее время наблюдался редко.

Как сообщает литовское СМИ, ожидаемая солнечная активность может вызвать существенные возмущения магнитного поля Земли. Такие явления возникают, когда потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем.

В прогнозах видно, что сила магнитной бури может достичь уровня G5, то есть высшей возможной категории геомагнитической бури. Однако точная сила бури и её влияние станут яснее только тогда, когда вызванное Солнцем облако частиц приблизится к Земле.

Во время сильной магнитной бури возможны перебои в работе радиосвязи и спутников, навигационных систем, а также электросетей. В отдельных регионах мира во время таких бурь также можно наблюдать северное сияние гораздо южнее, чем обычно.

Влияние магнитной бури на самочувствие человека обсуждается уже много лет, однако научные данные о прямом воздействии на здоровье не являются однозначными. Поэтому специалисты призывают спокойно воспринимать прогнозы и следить за актуальной информацией о солнечной активности.

Сила магнитной бури может меняться, поэтому первоначальные прогнозы ещё могут быть уточнены.