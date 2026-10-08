Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осторожно: завтра наряду с обычной бурей нас ждет магнитная высшей категории G5 0 468

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: магнитная буря

Уже завтра, 9 октября, Землю может достичь очень сильная магнитная буря. Согласно текущим прогнозам, геомагнитная активность может быть значительной и достичь уровня, который в последнее время наблюдался редко.

Как сообщает литовское СМИ, ожидаемая солнечная активность может вызвать существенные возмущения магнитного поля Земли. Такие явления возникают, когда потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем.

В прогнозах видно, что сила магнитной бури может достичь уровня G5, то есть высшей возможной категории геомагнитической бури. Однако точная сила бури и её влияние станут яснее только тогда, когда вызванное Солнцем облако частиц приблизится к Земле.

Во время сильной магнитной бури возможны перебои в работе радиосвязи и спутников, навигационных систем, а также электросетей. В отдельных регионах мира во время таких бурь также можно наблюдать северное сияние гораздо южнее, чем обычно.

Влияние магнитной бури на самочувствие человека обсуждается уже много лет, однако научные данные о прямом воздействии на здоровье не являются однозначными. Поэтому специалисты призывают спокойно воспринимать прогнозы и следить за актуальной информацией о солнечной активности.

Сила магнитной бури может меняться, поэтому первоначальные прогнозы ещё могут быть уточнены.

×
#земля #солнце #северное сияние
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дерево упало на дом
Изображение к статье: Депутатам местных самоуправлений Латвии закрыли дорогу в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Mēness aptieka
Изображение к статье: линия электропередачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влюбленная пара
Люблю!
Изображение к статье: пациент у врача
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые фунты
Lifenews
Изображение к статье: задержание
В мире
1
Изображение к статье: Троллейбус
Наша Латвия
Изображение к статье: Агата Муцениеце с мужем Петром Дрангой.
Lifenews
Изображение к статье: Влюбленная пара
Люблю!
Изображение к статье: пациент у врача
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые фунты
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео