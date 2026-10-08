Во второй половине пятницы и в ночь на субботу Ригу накроет первая осенняя буря. Власти столицы призывают жителей по возможности оставаться дома и избегать мест, где сильный ветер может повалить деревья или крупные ветви.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер начнет усиливаться во второй половине дня в пятницу, 9 октября, и сохранится до утра субботы. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 20–22 метров в секунду.

Сейчас в стране действует желтое предупреждение о сильном ветре, однако синоптики не исключают, что его уровень может быть повышен до оранжевого.

Рижская дума рекомендует жителям без крайней необходимости не выходить на улицу в период непогоды. Особенно это касается посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, где существует повышенный риск падения деревьев и крупных ветвей.

К ликвидации последствий бури готовы муниципальные службы и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Они будут убирать упавшие деревья, восстанавливать поврежденную контактную сеть общественного транспорта и следить за изменением уровня воды.

Если из-за непогоды возникла непосредственная угроза жизни, повреждены инженерные коммуникации или нарушено движение общественного транспорта, жителей просят немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.

Владельцам частных домов рекомендуют заранее закрепить предметы во дворах, а жителям многоквартирных домов — убрать или надежно зафиксировать вещи на балконах. Автомобили советуют не оставлять под деревьями.

При отключении электроэнергии ГПСС рекомендует пользоваться фонариками, заранее зарядить мобильные телефоны и подготовить запас батареек для радиоприемника. Во время бури лучше держаться подальше от окон, не пользоваться зонтами и не находиться под деревьями, рекламными конструкциями или строительными лесами.

Если на частной территории после шторма упало дерево, перед его уборкой Рижская дума советует сделать фотографии с нескольких ракурсов и сообщить о происшествии в Департамент городского развития. Если дерево упало с муниципальной территории на частный участок или жители не знают, кто отвечает за землю, следует обратиться по информационному телефону 1201.

При обнаружении на улице упавших деревьев или крупных ветвей, представляющих непосредственную опасность, необходимо звонить по номеру 112. Если угрозы жизни нет, информацию можно сообщить в самоуправление по телефону 1201 или электронной почте [email protected].

Власти напоминают, что во время сильного ветра главная задача — не рисковать без необходимости и дать возможность экстренным службам оперативно устранять последствия непогоды.