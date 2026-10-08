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После получения первой пенсии жители Латвии живут еще в среднем 18 лет 1 1584

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: пенсионеры
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийские пенсионеры живут дольше. А на жизнь требуются деньги. Приходится работать.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни для тех, кто достиг 65-летнего возраста в 2025 году, составила рекордные за всю историю наблюдений 18 лет — 15,3 года для мужчин и 19,8 года для женщин, указывает ЦСУ в обзоре «Пенсионеры в Латвии».

При этом все больше жителей Латвии, достигнув пенсионного возраста, не уходят на заслуженный отдых.

По данным ЦСУ, на данный момент продолжают работать 55,6 тысячи человек в возрасте от 65 до 74 лет (6,3% от всех занятых). Это в два раза больше, чем 10 лет назад, когда работали лишь 28,1 тысячи пенсионеров (3,1%).

Чаще всего пожилые люди остаются работать в сфере образования (16,6% работающих пенсионеров), а также в медицине и социальной опеке (14,1%).

Очевидно, что эти трудовые достижения объясняются отнюдь не только любовью к профессии, но и суровой экономической реальностью.

Средняя пенсия по возрасту в Латвии в 2025 году составила 615,70 евро — то есть всего 45,7% средней зарплаты по стране.

В итоге пенсионеры остаются одной из самых незащищенных категорий населения: в 2025 году 43,3% из них находились под риском бедности или социальной изоляции, причем сильнее всего этот удар приходится по одиноким людям.

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#здравоохранение #образование #пенсионеры #Латвия #пенсии #экономика #статистика #бедность
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Николай Кудрявцев
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