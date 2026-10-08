Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Rīgas satiksme комментирует рассказ о «выброшенной» из троллейбуса маме с плачущим ребёнком 0 230

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: в салоне троллейбуса

История с шестимесячным ребёнком, который плакал во время поездки на 4-м троллейбусе в Риге, получила продолжение.

История с шестимесячным ребёнком, о которой писал Bb.lv - ребенок плакал во время поездки на 4-м троллейбусе в Риге, получила продолжение. После обращения пассажирки предприятие «Rīgas satiksme» выяснило обстоятельства произошедшего и представило свою версию событий.

В компании заявили, что ситуация произошла не совсем так, как её ранее описала мама. По информации «Rīgas satiksme», водитель, у которой самой трое детей, услышав продолжительный плач малыша, остановила транспортное средство и подошла к пассажирке. Она предложила матери взять ребёнка на руки, предложила воду, а также попросила других пассажиров уступить семье место.

Водитель также объяснила, что продолжительный плач ребёнка затрудняет управление троллейбусом. При этом, подчёркивают в «Rīgas satiksme», она не просила семью покинуть транспортное средство. Это, по утверждению предприятия, подтверждается опубликованной видеозаписью.

×
#Ригас Сатиксме #пассажиры #мама #новости #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства.
Изображение к статье: Шторм
Изображение к статье: дерево упало на дом
Изображение к статье: Депутатам местных самоуправлений Латвии закрыли дорогу в Россию и Беларусь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 полезных масла для жарки без вреда для здоровья
Люблю!
Изображение к статье: Шприц с вакциной
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Инфляция
Бизнес
1
Изображение к статье: шашки
Спорт
Изображение к статье: протесты во франции
В мире
Изображение к статье: 3 полезных масла для жарки без вреда для здоровья
Люблю!
Изображение к статье: Шприц с вакциной
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео