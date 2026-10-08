История с шестимесячным ребёнком, который плакал во время поездки на 4-м троллейбусе в Риге, получила продолжение.

История с шестимесячным ребёнком, о которой писал Bb.lv - ребенок плакал во время поездки на 4-м троллейбусе в Риге, получила продолжение. После обращения пассажирки предприятие «Rīgas satiksme» выяснило обстоятельства произошедшего и представило свою версию событий.

В компании заявили, что ситуация произошла не совсем так, как её ранее описала мама. По информации «Rīgas satiksme», водитель, у которой самой трое детей, услышав продолжительный плач малыша, остановила транспортное средство и подошла к пассажирке. Она предложила матери взять ребёнка на руки, предложила воду, а также попросила других пассажиров уступить семье место.

Водитель также объяснила, что продолжительный плач ребёнка затрудняет управление троллейбусом. При этом, подчёркивают в «Rīgas satiksme», она не просила семью покинуть транспортное средство. Это, по утверждению предприятия, подтверждается опубликованной видеозаписью.