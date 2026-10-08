Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В копченом лососе обнаружили опасную бактерию: продукт отзывают из продажи в Латвии 0 441

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства.
ФОТО: bb.lv

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства. Покупателей призывают не употреблять этот продукт в пищу.

Как сообщает ПВС, листерии были выявлены во время лабораторного контроля в упаковках лосося весом 100 граммов. Речь идет о продукции с номером партии L0825-0828.

Лосось отзывают из магазинов

После получения результатов анализов принято решение отозвать соответствующую партию из продажи. Тем, кто уже приобрел этот лосось, PVD рекомендует его не есть.

Информацию об обнаруженном нарушении латвийская служба также передала в систему быстрого оповещения Европейского союза.

Чем опасны листерии

Listeria monocytogenes — микроорганизм, способный вызвать острое инфекционное заболевание — листериоз.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗЛ), листериоз является инфекционным заболеванием животных и человека, при котором возможно поражение центральной нервной системы, лимфатических узлов и различных внутренних органов.

ПВС находится в ведении Министерства земледелия Латвии и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

×
#Латвия #лосось
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: линия электропередачи
Изображение к статье: Типичный семейный врач из глубинки. Эксклюзив!
Изображение к статье: осень
Изображение к статье: пенсионеры Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Nord Stream
В мире
Изображение к статье: Литовская армия
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: антидронное ружье
Техно
1
Изображение к статье: Трамп и Нобелевская премия
В мире
Изображение к статье: Стамбульская конвенция
Политика
Изображение к статье: Nord Stream
В мире
Изображение к статье: Литовская армия
В мире
Изображение к статье: Зеленский
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео