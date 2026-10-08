Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в филе атлантического лосося холодного копчения литовского производства. Покупателей призывают не употреблять этот продукт в пищу.

Как сообщает ПВС, листерии были выявлены во время лабораторного контроля в упаковках лосося весом 100 граммов. Речь идет о продукции с номером партии L0825-0828.

Лосось отзывают из магазинов

После получения результатов анализов принято решение отозвать соответствующую партию из продажи. Тем, кто уже приобрел этот лосось, PVD рекомендует его не есть.

Информацию об обнаруженном нарушении латвийская служба также передала в систему быстрого оповещения Европейского союза.

Чем опасны листерии

Listeria monocytogenes — микроорганизм, способный вызвать острое инфекционное заболевание — листериоз.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗЛ), листериоз является инфекционным заболеванием животных и человека, при котором возможно поражение центральной нервной системы, лимфатических узлов и различных внутренних органов.

ПВС находится в ведении Министерства земледелия Латвии и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.