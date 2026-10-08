В Латвии увеличат ширину очищаемых от деревьев и кустарников просек вдоль линий электропередачи 110 кВ. Вместо нынешних 13 метров с каждой стороны от оси линии вырубка будет проводиться на расстоянии 18 метров — решение принято после ущерба, нанесенного августовской бурей.

Сейм в четверг принял поправки к закону о защитных полосах, расширяющие безлесные просеки вдоль линий электропередачи 110 кВ, сообщает ЛЕТА.

Сейчас деревья и кустарники должны быть полностью убраны в пределах 13 метров с каждой стороны от оси линии. После вступления изменений в силу это расстояние увеличится до 18 метров.

Таким образом, общая ширина очищенной от растительности полосы вырастет с 26 до 36 метров — на десять метров.

Линии 110 кВ являются важной частью энергосистемы страны: по ним электроэнергия поступает от крупных электростанций и международных магистральных сетей к региональным подстанциям, а уже оттуда — к потребителям.

Причиной изменения правил стали последствия августовской бури. По данным Augstsprieguma tīkls (AST), более 70% повреждений линий 110 кВ тогда были вызваны падающими деревьями, росшими в пределах 18 метров от оси ЛЭП.

При этом сама защитная полоса и раньше была значительно шире — по 35 метров с каждой стороны от оси линии. Однако полностью очищать ее от деревьев не требовалось.

Теперь обязательная безлесная зона внутри этой территории станет шире. Для владельцев частных лесов, которых затронет расширение просек, действующие нормы предусматривают компенсацию.

Изменения должны быть реализованы постепенно: расширить просеки до 18 метров с каждой стороны необходимо до 31 декабря 2029 года.

Одновременно Сейм внес изменения в Закон о лесе. Рядом с защитной полосой появится дополнительная 15-метровая зона, где также потребуется убирать деревья, представляющие опасность для линий электропередачи. При этом остальные ограничения, действующие непосредственно в защитной полосе, на эту территорию распространяться не будут.

Ответственность также разделена: непосредственно просеки под линиями электропередачи обслуживает AST, а за защитную полосу отвечает владелец леса.

В результате вокруг линий 110 кВ станет больше пространства без высоких деревьев, способных при сильном ветре упасть на провода. Новые требования должны быть полностью реализованы в течение ближайших трех лет.