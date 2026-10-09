У молодых жителей Латвии появилось больше времени, чтобы добровольно записаться на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны. Министерство обороны продлило срок подачи заявок до 17 марта. Добровольцы могут сами выбирать формат и желаемое место службы, получают повышенную компенсацию и не участвуют в случайном отборе.

Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года добровольную подачу заявок на июльский призыв на службу государственной обороны. В ведомстве объясняют решение желанием дать молодым людям больше времени для выбора.

Как сообщает ЛЕТА, одновременно продолжается добровольная запись на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11 месяцев службы.

Подать заявку могут граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет. При этом доступно несколько вариантов прохождения службы.

Для январского призыва можно выбрать службу в Военно-воздушных силах или штабном батальоне. В июле можно отправиться на 11 месяцев в регулярные подразделения Национальных вооруженных сил или Земессардзе.

Есть и другие варианты: пятилетняя служба в Земессардзе либо интенсивный курс, позволяющий пройти подготовку одним непрерывным периодом в течение года. Последний формат рассчитан в том числе на студентов и профессиональных спортсменов.

Одно из главных отличий добровольной подачи заявки заключается в возможности выбрать вид и желаемое место службы. Кроме того, добровольцы не участвуют в случайном отборе.

Для июльского призыва на 11-месячную службу такой отбор состоится 2 декабря 2026 года. Молодые люди, которым к этой дате еще не исполнится 18 лет, но которые достигнут совершеннолетия позднее, смогут самостоятельно записаться на службу до 17 марта.

Различается и размер ежемесячной компенсации. Добровольцы во время 11-месячной службы получают 600 евро в месяц, тогда как призванные в результате случайного отбора — 300 евро.

После окончания службы и тем, и другим дополнительно выплачивается 1100 евро.

Для выбравших пятилетнюю службу в Земессардзе предусмотрена компенсация за фактические дни службы, а также бесплатное питание или возмещение расходов на него.

Добровольная 11-месячная служба дает еще одно преимущество после демобилизации. Успешно завершившие ее могут претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже — как на очной, так и на заочной программе, если они соответствуют минимальным требованиям для поступления.

Министерство обороны при этом призывает не откладывать решение до последнего дня, чтобы сохранить возможность воспользоваться преимуществами добровольного выбора службы.