Алкоголь по-прежнему входит в число основных причин преждевременной смерти жителей Латвии. Об этом заявил парламентский секретарь премьер-министра Андриса Кулбергса (AS) Кристс Авотс после заседания Совета по демографическим вопросам, состоявшегося в четверг.

По словам Авотса, одним из вопросов повестки заседания стала смертность по внешним причинам. Министерство здравоохранения представило участникам информацию о причинах преждевременной смерти.

В отношении детей и людей репродуктивного возраста особенно выделились две проблемы — психическое здоровье и алкоголизм, рассказал Авотс.

ВОЗ оценит эффективность ограничений на продажу алкоголя

В ближайшее время Министерство здравоохранения получит доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эффективности действующих в Латвии ограничений на продажу алкоголя. После изучения документа ведомство представит предложения о дальнейших действиях.

При этом, как подчеркнул Авотс, сейчас речь не идёт о введении каких-либо новых ограничений на продажу алкоголя.