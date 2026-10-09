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Алкоголь остаётся одной из главных причин преждевременной смерти в Латвии 0 161

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алкоголь

Алкоголь по-прежнему входит в число основных причин преждевременной смерти жителей Латвии. Об этом заявил парламентский секретарь премьер-министра Андриса Кулбергса (AS) Кристс Авотс после заседания Совета по демографическим вопросам, состоявшегося в четверг.

По словам Авотса, одним из вопросов повестки заседания стала смертность по внешним причинам. Министерство здравоохранения представило участникам информацию о причинах преждевременной смерти.

В отношении детей и людей репродуктивного возраста особенно выделились две проблемы — психическое здоровье и алкоголизм, рассказал Авотс.

ВОЗ оценит эффективность ограничений на продажу алкоголя

В ближайшее время Министерство здравоохранения получит доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эффективности действующих в Латвии ограничений на продажу алкоголя. После изучения документа ведомство представит предложения о дальнейших действиях.

При этом, как подчеркнул Авотс, сейчас речь не идёт о введении каких-либо новых ограничений на продажу алкоголя.

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#здравоохранение #алкоголь #Латвия #ВОЗ #министерство здравоохранения #ограничения #алкоголизм
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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