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Безработица в Латвии снизилась до 4,5%: где найти работу по-прежнему сложнее всего 0 47

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: рабочие
ФОТО: LETA

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу сентября снизился до 4,5% экономически активного населения. За месяц число стоящих на учете безработных уменьшилось почти на 1,5 тысячи человек, однако разница между регионами остается значительной.

К концу сентября в Латвии было зарегистрировано 40 049 безработных — на 1448 человек меньше, чем месяцем ранее, когда на учете состояли 41 497 человек.

Как свидетельствуют данные Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы за месяц снизился на 0,1 процентного пункта — до 4,5% экономически активного населения.

Для сравнения, в конце 2025 года этот показатель составлял 5%. Таким образом, с начала года зарегистрированная безработица уменьшилась на 0,5 процентного пункта.

При этом ситуация в регионах заметно различается. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему зафиксирован в Рижском регионе — 3,6%. За сентябрь показатель снизился сразу на 0,2 процентного пункта.

Почти такой же уровень зарегистрирован в Видземе — 3,9%, где за месяц безработица также сократилась на 0,2 процентного пункта.

В Курземе показатель снизился на 0,2 процентного пункта, до 4,3%, а в Земгале — на 0,1 процентного пункта, до 4,4%.

На общем фоне резко выделяется Латгалия. Там зарегистрированная безработица составляет 9,2% — более чем в два с половиной раза выше, чем в Рижском регионе.

Кроме того, в отличие от остальных регионов, в Латгалии за сентябрь улучшения не произошло: уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке предыдущего месяца.

В целом сентябрь продолжил тенденцию к снижению числа зарегистрированных безработных: за месяц их стало меньше почти на 3,5%. Однако региональный разрыв остается большим — от 3,6% в Рижском регионе до 9,2% в Латгалии.

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#безработица #Латвия #регионы #трудоустройство #занятость #тенденции #рынок труда #экономика #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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