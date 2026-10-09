В сезоне 2026–2027 годов ожидается циркуляция обновлённого варианта вируса гриппа A(H3N2), известного как «Дарвин» (A/Darwin/1454/2025).
Этот штамм относится к линии так называемого «гонконгского гриппа» и считается одним из самых патогенных. Его появление связано с антигенным дрейфом — постепенным накоплением мутаций, из-за которого вирус заметно изменился по сравнению с предыдущими сезонами.
Основные опасности
Высокая патогенность и тяжёлое течение
Штамм A/Darwin/1454/2025 (H3N2) отличается высокой контагиозностью (заразностью) и тяжёлым течением. В предыдущем сезоне (2025/2026) на пике заболеваемости на вирус A(H3N2) приходилось около 80% случаев гриппа.
Риск тяжёлых осложнений
Гонконгский грипп опасен не только острым течением, но и серьёзными осложнениями. Среди наиболее вероятных:
Пневмония — частое и опасное осложнение.
Бронхит — воспаление бронхов, требующее длительного лечения.
Миокардит — воспаление сердечной мышцы. Чревато нарушением сердечного ритма и сердечной недостаточностью.
Отит — воспаление уха, особенно опасное для детей.
Ложный круп — у детей может развиться отёк гортани, что затрудняет дыхание.
Группы риска
Дети, особенно до двух лет.
Пожилые люди старше 65 лет — именно у них H3N2 чаще всего вызывает тяжёлое течение.
Беременные женщины.
Люди с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, почек, а также с диабетом.
Симптомы и течение
Грипп, вызванный штаммом A/Darwin, обычно начинается внезапно:
Температура поднимается до 38–40 °C уже в первые сутки.
Характерны сильная слабость, головная боль, боль в глазах, ломота в теле и сухой кашель.
Возможны боль в горле и заложенность носа.
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