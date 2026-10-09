Мужчины, переживающие одиночество, чаще женщин сталкиваются с проблемами употребления алкоголя и признаками суицидального риска. Кризисный телефон доверия призывает не откладывать обращение за помощью.

За первые девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% увеличилось число консультаций единого кризисного и поддерживающего телефона 116123, в ходе которых наряду с одиночеством отмечались проблемы с алкоголем. Об этом свидетельствуют обобщённые данные общества «Skalbes».

С января по сентябрь одиночество и проблемы с алкоголем одновременно отмечались в 620 консультациях, тогда как за аналогичный период прошлого года — в 448.

В этом году проблемы с алкоголем фиксировались в 36,3% консультаций с мужчинами, в которых также отмечалось одиночество. В «Skalbes» подчёркивают, что эти данные не позволяют установить причинно-следственную связь, однако указывают на необходимость поощрять мужчин обращаться за помощью и обеспечивать им доступную анонимную поддержку.

По словам представителей общества, некоторым мужчинам по-прежнему трудно признать, что необязательно справляться со всеми трудностями в одиночку. Если к одиночеству добавляются употребление алкоголя, отчаяние или риск самоубийства, нельзя откладывать поиск помощи до тех пор, пока ситуация не станет невыносимой.

В консультациях с женщинами, где отмечалось одиночество, проблемы с алкоголем фиксировались в 7,2% случаев. Признаки суицидального риска также чаще выявлялись в консультациях с мужчинами, в которых затрагивалась тема одиночества: в 26,5% случаев против 18,8% консультаций с женщинами.

Почти в 11 000 консультаций обсуждались кризисные ситуации

Всего за первые девять месяцев этого года по телефону 116123 было проведено почти 11 000 консультаций. Тема одиночества затрагивалась в 3014 из них. За аналогичный период прошлого года из 9631 консультации одиночество было отмечено в 2783 случаях.

Увеличилась и доля консультаций, в которых одиночество сочеталось с острым кризисом. В первые девять месяцев прошлого года острый кризис отмечался в 32,7% консультаций, посвящённых одиночеству, а в этом году — уже в 41,1%.

В обществе объясняют, что в разговорах по кризисному телефону одиночество нередко является частью более сложного эмоционального состояния.

В этом году в консультациях, где отмечалось одиночество, в 70,8% случаев одновременно фиксировались тревога или беспокойство, в 51,6% — психическое заболевание, в 45,5% — депрессивное состояние, в 38,5% — растерянность или отчаяние, а в 30,4% — физическое заболевание.

Показатели различались в зависимости от пола обратившихся. В консультациях с женщинами, где затрагивалась тема одиночества, тревога или беспокойство отмечались в 75,5% случаев, психическое заболевание — в 55,3%, депрессивное состояние — в 48,3%.

В консультациях с мужчинами соответствующие показатели составили 65,2%, 47,5% и 42,1%.

Одиночество сопровождается финансовыми и семейными трудностями

Помимо одиночества, в консультациях отмечались и конкретные жизненные проблемы. В 23,1% разговоров, затрагивавших эту тему, упоминались трудности в отношениях с другими людьми, в 18% — финансовые проблемы, в 13,2% — сложности в отношениях с партнёром, а в 12,3% — проблемы во взаимоотношениях с родственниками.

В разговорах также упоминались насилие, потеря работы, другие трудности с занятостью и проблемы с жильём.

В «Skalbes» подчёркивают, что статистика отражает темы, зарегистрированные во время консультаций, а не количество уникальных людей. Один человек мог обращаться несколько раз, а в рамках одной консультации могли отмечаться сразу несколько проблем.

Эти данные не являются репрезентативными для всего населения Латвии, поэтому на их основании нельзя делать выводы о распространённости одиночества или других проблем в обществе в целом.

Одиночество — не всегда отсутствие людей рядом

В «Skalbes» отмечают, что одиночество не обязательно означает физическое уединение или отсутствие социальных контактов. У человека могут быть семья, партнёр, друзья и коллеги, но при этом ему может не хватать ощущения, что есть кто-то, кому можно доверить свои трудности и у кого можно получить эмоциональную поддержку.

В преддверии Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, общество призывает обращать внимание на ситуации, когда одиночество становится длительным и начинает влиять на повседневную жизнь.

О необходимости дополнительной поддержки могут свидетельствовать:

избегание общения;

отказ от занятий, которые раньше приносили радость;

длительное подавленное состояние или тревожность;

чувство безнадёжности и отчаяния;

более частое употребление алкоголя или других веществ;

трудности с заботой о себе и выполнением повседневных обязанностей.

Особенно серьёзно следует относиться к ситуациям, когда человек говорит, что не видит смысла в жизни, считает себя обузой для окружающих, утверждает, что другим было бы лучше без него, прощается с близкими или говорит о смерти и самоубийстве, подчёркивают в «Skalbes».

Близким рекомендуют не ждать, пока человек сам попросит о помощи, а мягко начать разговор и дать ему возможность высказаться без осуждения, спешки и немедленных попыток предложить решение.

Фразы вроде «Возьми себя в руки» или «Другим ещё хуже» могут, напротив, способствовать тому, что человек ещё сильнее замкнётся в себе.

Телефон доверия работает круглосуточно

Единый кризисный и поддерживающий телефон 116123 доступен круглосуточно. Звонок бесплатный, а разговор — анонимный. Поддержка предоставляется на латышском, английском и русском языках.

В «Skalbes» подчёркивают, что обратиться за помощью можно и тогда, когда у человека нет сил или желания объяснять свои переживания знакомым.