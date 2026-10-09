На парламентской подкомиссии по общественному здоровью обсудили состояния здравоохранения в Латвии.

Головной болью участковых врачей остается большое число лежачих больных, паллиативных пациентов и людей с инвалидностью, которым требуется не столько лечение, сколько уход, отметила директор Департамента здравоохранения Санита Янка.

— Принимая во внимание наши демографические тенденции — сениоров становится больше, живут они дольше, потребность в медицинской помощи растет, — констатировала чиновник.

Ирина Янума, представитель общества пациентов Vita, призвала муниципалитеты помочь местным медикам хотя бы в том, что касается скрининга. В особенности маммографии, что крайне актуально для предотвращения рака груди.

Увы, в Латвии отменили бесплатную проверку состояния шейки матки. «Отлично умеют экономить, — заметила И. Янума. — А пациентам куда деваться?»

«Критически важным» вопросом руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс назвал расширение персонала, в частности привлечение третьего сотрудника — помощницы медсестры. Более 70% опрошенных докторов в глубинке ждут помощи от местных властей.

Директор департамента Санита Янка, со своей стороны, считает, что первичное здравоохранение в нашей республике находится на достаточном уровне, а финансирование надо искать в рамках существующего бюджета…

Между прочим, в Латвии начата еще одна масштабная программа — до 23 миллионов евро выделяется на исследование ментального здоровья детей. Инициировала ее Государственная канцелярия. А осуществлять ее поручено всё тем же семейным врачам. Результаты же будут доступны и педагогам, и родителям в виде записей в электронных базах данных — и тут важно, чтобы эти сведения были защищены и не разделили судьбу E-CSDD…

Кстати, с нового года в медицине страны предлагают ввести:

обязательный анализ на тропонин — белок, выделяемый при повреждении сердечной мышцы и предупреждающий о риске инфаркта;

анализ на C-реактивный белок (CRO), свидетельствующий о воспалении;

определение уровня гемоглобина.

Но для всего этого необходимы бюджетные ассигнования.