Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономия на женском здоровье, пенсионеры-долгожители, «беспомощные» сестры – что не так с латвийской медициной 1 173

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: медицина
ФОТО: pixabay

На парламентской подкомиссии по общественному здоровью обсудили состояния здравоохранения в Латвии.

Головной болью участковых врачей остается большое число лежачих больных, паллиативных пациентов и людей с инвалидностью, которым требуется не столько лечение, сколько уход, отметила директор Департамента здравоохранения Санита Янка.

— Принимая во внимание наши демографические тенденции — сениоров становится больше, живут они дольше, потребность в медицинской помощи растет, — констатировала чиновник.

Ирина Янума, представитель общества пациентов Vita, призвала муниципалитеты помочь местным медикам хотя бы в том, что касается скрининга. В особенности маммографии, что крайне актуально для предотвращения рака груди.

Увы, в Латвии отменили бесплатную проверку состояния шейки матки. «Отлично умеют экономить, — заметила И. Янума. — А пациентам куда деваться?»

«Критически важным» вопросом руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс назвал расширение персонала, в частности привлечение третьего сотрудника — помощницы медсестры. Более 70% опрошенных докторов в глубинке ждут помощи от местных властей.

Директор департамента Санита Янка, со своей стороны, считает, что первичное здравоохранение в нашей республике находится на достаточном уровне, а финансирование надо искать в рамках существующего бюджета…

Между прочим, в Латвии начата еще одна масштабная программа — до 23 миллионов евро выделяется на исследование ментального здоровья детей. Инициировала ее Государственная канцелярия. А осуществлять ее поручено всё тем же семейным врачам. Результаты же будут доступны и педагогам, и родителям в виде записей в электронных базах данных — и тут важно, чтобы эти сведения были защищены и не разделили судьбу E-CSDD…

Кстати, с нового года в медицине страны предлагают ввести:

  • обязательный анализ на тропонин — белок, выделяемый при повреждении сердечной мышцы и предупреждающий о риске инфаркта;

  • анализ на C-реактивный белок (CRO), свидетельствующий о воспалении;

  • определение уровня гемоглобина.

Но для всего этого необходимы бюджетные ассигнования.

×
#здравоохранение #медицина #пенсионеры #Латвия #демография #финансирование
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шторм
Изображение к статье: Ветер
Изображение к статье: Школа для пожилых
Изображение к статье: Больной на носилках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Октябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Комбайн в поле
Бизнес
Изображение к статье: Байба Брока
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Происшествие в полиции
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Одиночество
Наша Латвия
Изображение к статье: Продукты, которые следует хранить отдельно
Дом и сад
Изображение к статье: Октябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Комбайн в поле
Бизнес
Изображение к статье: Байба Брока
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео