Несмотря на середину осени, дорожные работы в Латвии продолжаются сразу на 58 участках государственных автодорог. На нескольких важных трассах движение регулируют временные светофоры, а один из участков закрыт для транзитного транспорта.

Строительные работы сейчас продолжаются на 58 участках сети государственных автодорог Латвии, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Latvijas valsts ceļi.

Среди главных магистралей наиболее существенные ограничения сохраняются на Даугавпилсском шоссе (A6) между Калнишки и Любасте и на Елгавском шоссе (A8) от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой.

Работы также продолжаются на Видземском шоссе (A2) между Сигулдой и Аугшлигатне. На этом участке движение в одном месте регулируется временным светофором.

Больше светофорных участков водителей ждет на региональных дорогах. На трассе Валдгале — Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде установлены два временных светофора.

На дороге Тинужи — Кокнесе (P80) от карьера Кранциемс до парка Avārijas brigāde движение регулирует один временный светофор.

Особенно много ограничений действует на дороге Илмая — Приекуле — граница с Литвой (P114). Между Приекуле и литовской границей оборудовано сразу пять участков со светофорным регулированием.

На дороге Бауска — Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле установлен один временный светофор. Кроме того, участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта.

На дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) между Инькенкалнсом и Мадоной водителям предстоит проехать до трех регулируемых светофорами участков.

Еще два таких участка находятся на дороге Виляны — Прейли — Шпоги (P58) между Прейли и Раудауки.

Таким образом, при поездках по этим направлениям водителям стоит учитывать возможные задержки и закладывать дополнительное время на дорогу, особенно на региональных трассах с несколькими временными светофорами.