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На побережье Курземе объявлено предупреждение: порывы ветра достигнут 29 м/с 0 277

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шторм

В западной части Курземе в пятницу распространили экстренное оповещение по сотовой связи о сильнейшем ветре на морском побережье, свидетельствует информация на сайте «112.lv».

Синоптики предупреждают, что во второй половине дня и вечером на побережье западный и северо-западный ветер усилится, а порывы достигнут 25–29 метров в секунду.

Ветер может ломать ветви и валить деревья, а также поднимать в воздух незакреплённые предметы, что грозит повреждениями, разрушениями и опасностью для людей.

Возможны перебои с электроснабжением, поэтому спасатели рекомендуют заблаговременно зарядить мобильные телефоны.

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#погода #ветер #спасатели
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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