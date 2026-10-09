В западной части Курземе в пятницу распространили экстренное оповещение по сотовой связи о сильнейшем ветре на морском побережье, свидетельствует информация на сайте «112.lv».

Синоптики предупреждают, что во второй половине дня и вечером на побережье западный и северо-западный ветер усилится, а порывы достигнут 25–29 метров в секунду.

Ветер может ломать ветви и валить деревья, а также поднимать в воздух незакреплённые предметы, что грозит повреждениями, разрушениями и опасностью для людей.

Возможны перебои с электроснабжением, поэтому спасатели рекомендуют заблаговременно зарядить мобильные телефоны.