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Неспокойная ночь впереди: когда в Латвии начнёт стихать штормовой ветер? 0 951

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветер

В пятницу вечером и в ночь на субботу ожидается сильный западный ветер, местами пройдут ливни. На западном побережье Курземе объявлено оранжевое предупреждение о шторме.

В пятницу вечером и в ночь на субботу в Латвии будет бушевать западный ветер, который к утру ослабнет, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны порывы ветра усилятся до 18–23 метров в секунду. На побережье Видземе возможны порывы до 26 метров в секунду. В пятницу вечером ещё более сильный ветер сохранится на западном побережье Курземе, где он начнёт стихать до полуночи.

В ближайшие сутки облачность временами будет рассеиваться, периодически ожидается дождь, местами — сильный.

В субботу с утра до вечера будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На побережье его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +5…+9 градусов, местами на побережье — до +12 градусов. Днём воздух прогреется до +9…+15 градусов.

В Риге ветер ослабнет к утру

После штормового вечера в пятницу ветер в столице постепенно стихнет. В субботу утром и днём будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Временами небо прояснится, периодически ожидается дождь.

Утром температура воздуха в Риге опустится до +7 градусов, днём повысится до +12 градусов.

В столице предупреждение жёлтого уровня, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, будет действовать с 19:00 пятницы до 3:00 субботы. В других регионах страны оно останется в силе до 6:00 субботы.

На западном побережье Курземе до 23:00 пятницы будет действовать предупреждение о шторме оранжевого уровня.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #шторм
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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