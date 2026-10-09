В прокуратуре агентству ЛЕТА подтвердили, что Курземский районный суд принял решение, предусматривающее возможность изменить меру пресечения - с нынешнего заключения под стражу на залог.

После того как залог был уплачен, и мужчина был освобожден из-под стражи. В то же время обвиняемому предъявлено обвинение, и он предстанет перед судом, подтвердили в прокуратуре.

Уже сообщалось, что в июле этого года во время городского праздника в Приекуле вспыхнул конфликт между несколькими лицами, в ходе которого полицейский, находившийся вне исполнения служебных обязанностей в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес другому мужчине смертельные телесные повреждения.

Медики Службы неотложной медицинской помощи пытались ему помочь, однако мужчина скончался в машине скорой помощи.

Младший инспектор полиции Андис Силниекс, чья должность была связана с выполнением функций реагирования, служил в полиции с сентября 2022 года, и дисциплинарных взысканий у него не было.

Погибший - педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководитель образовательной программы "Дизайн одежды" Нормундс Вамзис.