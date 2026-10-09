Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обвиняемый в убийстве педагога полицейский освобожден из-под стражи под залог 4 405

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейский в суде
ФОТО: BB.LV/AI

В прокуратуре агентству ЛЕТА подтвердили, что Курземский районный суд принял решение, предусматривающее возможность изменить меру пресечения - с нынешнего заключения под стражу на залог.

После того как залог был уплачен, и мужчина был освобожден из-под стражи. В то же время обвиняемому предъявлено обвинение, и он предстанет перед судом, подтвердили в прокуратуре.

Уже сообщалось, что в июле этого года во время городского праздника в Приекуле вспыхнул конфликт между несколькими лицами, в ходе которого полицейский, находившийся вне исполнения служебных обязанностей в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес другому мужчине смертельные телесные повреждения.

Медики Службы неотложной медицинской помощи пытались ему помочь, однако мужчина скончался в машине скорой помощи.

Младший инспектор полиции Андис Силниекс, чья должность была связана с выполнением функций реагирования, служил в полиции с сентября 2022 года, и дисциплинарных взысканий у него не было.

Погибший - педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководитель образовательной программы "Дизайн одежды" Нормундс Вамзис.

×
#полиция #образование #прокуратура #преступления
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Задержание
Изображение к статье: Eurofighter
Изображение к статье: Октябрь
Изображение к статье: медицина Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Савватий Соловецкий
Наша Латвия
Изображение к статье: Марадона
В мире
Изображение к статье: Трамп путин
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: СМИ
Политика
Изображение к статье: Яичная скорлупа
Дом и сад
Изображение к статье: Савватий Соловецкий
Наша Латвия
Изображение к статье: Марадона
В мире
Изображение к статье: Трамп путин
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео